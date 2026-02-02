Casi desnudos, vestidos con plástico y plumas, los desafiantes looks en los Grammy 2026

GENERANDO AUDIO...

Lady Gaga y Chappell Roan en los Grammy 2026.

Lady Gaga, Chappell Roan, Heydi Klum y el DJ Gesaffelstein son algunos de las famosos que desafiaron con sus atrevidos looks en la alfombra roja de los Grammy 2026 este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

Una noche marcada por el glamour, pero también por poderosos discursos contra las políticas migratorias de Donald Trump, por ejemplo; Bad Bunny, quien comenzó su agradecimiento tras ganar en la categoría de Mejor Música Urbana con la frase: “¡Fuera ICE!”, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), que actualmente llevan a cabo redadas contra migrantes.

El desnudo de Chappell Roan

Chappell Roan impactó con su look para los Premios Grammy 2026 en redes sociales, donde los usuarios calificaron su vestido con frases como: “No dejo nada a la imaginación”.

Chappell Roan en su paso por la alfombra roja.

La cantante uso un diseño de Mugler con transparencias y sostenido por un par de aros colgando de sus pechos.

Chappell Roan en los Grammy 2026.

Lady Gaga como cisne negro

Lady Gaga sorprendió a todos con su look estilo cisne negro.

Lady Gaga impacta con un vestido de cisne negro en los Grammy 2026

La cantante lució un sorprendente vestido gótico de cuello alto hecho de plumas negras de Matieres Fecales.

Lady Gaga en los Grammy 2026.

Heydi Klum y su caja de plástico

Klum lució un vestido brillante hecho de plástico color nude de Marina Hoermanseder, el cual parecía una segunda piel.

El diseño distintivo fue elaborado en cuero lacado y abrochado en el costado con hebillas, lo que le dio un aspecto parecido al de una muñeca Barbie.

Heidi Klum en los Grammy.

Aunque parecía necesitar ayuda para caminar, pues apenas podía mover las piernas.

Escultura viviente de mármol negro

El músico, productor y compositor francés, Gesaffelstein, impactó con su look que simulaba una obra de arte esculpida con mármol negro.

Gesaffelstein decidió emular una estatua con su look.

A su llegada, la prensa desconoció la identidad del músico gracias a su esculpido look oscuro del francés.

El DJ ganó en la categoría de Mejor Grabación Remix por la canción “Abracadabra” de Lady Gaga.

La noche cerró con Kendrick Lamar como el máximo ganador al llevarse cuatro gramófonos; seguido por Bad Bunny, que se levantó con tres galardones, incluyendo el Grammy a Mejor Álbum del año; y Lady Gaga, con dos estatuillas.