Fans de Christina Aguilera amenazan con acudir a Profeco tras concierto “de una hora” en CDMX

Fans mexicanos de Christina Aguilera amagaron con denunciar ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) el concierto que la cantante ofreció en la Ciudad de México (CDMX) el pasado 17 de marzo, luego de que su duración fuera menor a la anunciada en Ticketmaster.

Ante esta situación, miles de seguidores de la intérprete de “Pero me acuerdo de ti” exigieron la intervención de la autoridad, al considerar que el espectáculo no cumplió con lo estipulado.

Fans amenazan con denunciar ante la Profeco concierto de Christina Aguilera

A través de redes sociales, diversos asistentes aseguraron que el espectáculo duró entre 55 y 60 minutos, pese a que en la boletera se anunciaba una duración aproximada de dos horas (120 minutos), lo que desató una ola de críticas y reclamos.

El descontento escaló rápidamente en redes sociales, al grado de que algunos seguidores comenzaron a pedir la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), argumentando posible publicidad engañosa.

Otras de las quejas de los fans fue que Christina Aguilera usó canciones recortadas, inicio tarde, tuvo un escenario con poca decoración, y confundió la Ciudad de México con Nuevo México.

Ante dichas inconformidades, los fans han exigido en redes sociales reembolsos o explicaciones por parte de los organizadores, al considerar que la experiencia no correspondió al costo de los boletos.

¿Se puede pedir reembolso por el concierto de Christina Aguilera?

Si bien, la Profeco si puede intervenir ante casos de publicidad engañosa en conciertos, la denuncia puede no proceder debido a que dentro de la plataforma de Ticketmaster se estipula que el tiempo del show es “aproximado”. Aunado a ello, los reembolsos de la empresa de entretenimiento proceden cuando un evento es cancelado o reprogramado, no por cambios en la duración del espectáculo.

Ante ello, la boletera funciona como intermediaria en la venta, por lo que la responsabilidad sobre el contenido, desarrollo y tiempo del concierto recae directamente en los organizadores.

Pese a ello, la Procuraduría Federal del Consumidor podría analizar el caso si detecta irregularidades en la información ofrecida al público, lo que abriría la puerta a posibles acciones en favor de los consumidores inconformes.

Hasta el momento, ni la intérprete de “Hurt” ni los organizadores del evento o la misma Profeco han emitido una postura oficial.

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