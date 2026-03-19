Yuri confiesa que pensó en quitarse la vida cuando murió su mamá

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La cantante dijo que ha vivido momentos difíciles. Foto: Cuartoscuro

La cantante Yuri sorprendió a sus fans al confesar que durante un tiempo pensó en suicidarse. De acuerdo con la intérprete de “Detrás de mi ventana”, la muerte de su madre habría desatado un sentimiento profundo que la llevó a tener este tipo de pensamientos.

Pese a su profunda fe cristiana, la cantante reconoció que atravesar ese duelo no fue sencillo, ya que incluso en medio de sus creencias llegó a sentirse rebasada emocionalmente

“Viví cosas muy feas”: Yuri confiensa que pensó en suicidarse

En entrevista con el programa Ventaneando, Yuri confesó que la pérdida de su mamá Dulce Canseco en 2015, la llevó a enfrentar una fuerte depresión, acompañada de ansiedad y pensamientos autodestructivos:

“Viví cosas muy feas. Sí, tuve un momento… que dije: ‘Me quiero morir’”. Yuri, cantante

La muerte de su madre a causa de un infarto a sus 76 años, ocurrió hace más de una década. La relación entre ambas era muy cercana, ya que Dulce Canseco también fue su representante al inicio de su carrera en la década de los 70.

De acuerdo con la cantante de “Maldita primavera” en aquel momento, una serie de pensamientos negativos invadió su mente, pues pese a su fe, hubo momentos en los que sentía que no podía salir del “pozo” emocional en el que se encontraba: “yo nunca pensé que me iba a deprimir… pero cuando mi mamá murió, fue muy duro… Quería morir”, confesó.

Durante la conversación, la artista también habló sobre lo difícil que puede ser enfrentar problemas de salud mental, incluso para alguien con una carrera consolidada.

“Sé lo que es la depresión, la ansiedad… hubo un momento en el que no podía salir y decía: ‘me quiero morir’”. Yuri, cantante

Yuri destacó que, aunque su fe cristiana fue un apoyo importante, también buscó ayuda profesional para salir adelante. Es por ello que subrayó la importancia de acudir a terapia psicológica, comparándolo con cualquier otro cuidado de la salud.

Finalmente, advirtió que este tipo de situaciones no sólo afectan a jóvenes, sino a personas de todas las edades, por lo que pidió mayor atención al tema.

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