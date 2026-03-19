Chuck Norris es hospitalizado en Hawái; ¿cómo se encuentra?

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El actor habría acudido de emergencia al hospital. Foto: Gettyimages

Chuck Norris actor y especialista de artes marciales, fue hospitalizado recientemente en Hawái tras una emergencia médica de acuerdo con información publicada por TMZ.

Según el medio estadounidense, el incidente ocurrió en la isla de Kauai durante las últimas 24 horas, lo que provocó su traslado a un hospital. Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa específica de la emergencia.

¿Qué se sabe de la hospitalización de Chuck Norris?

De acuerdo con fuentes cercanas citadas por TMZ, el actor de 86 años se encontraba en buen estado horas antes del suceso, incluso realizando actividades físicas en la isla.

Un amigo del también protagonista de “Walker, Texas Ranger” habría hablado con él por teléfono poco antes, asegurando que se encontraba de buen humor e incluso haciendo bromas, lo que indicaría que la situación ocurrió de manera repentina.

Hasta ahora, no hay un reporte oficial detallado sobre su estado de salud ni declaraciones por parte de su familia o representantes.

Cabe destacar que a inicios de marzo, Chuck Norris celebró su cumpleaños número 86.

¿Quién es Chuck Norris?

Chuck Norris es un actor, productor y experto en artes marciales estadounidense, considerado una de las figuras más icónicas del cine de acción de las décadas de los 80 y 90. Nació el 10 de marzo de 1940 y construyó su fama tanto dentro como fuera de la pantalla gracias a su disciplina en disciplinas como el karate, donde llegó a ser campeón mundial.

Antes de consolidarse en Hollywood, Norris sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, etapa en la que comenzó su formación en artes marciales. Posteriormente, dio el salto al cine, participando en películas de acción que lo posicionaron como un referente del género, además de protagonizar la exitosa serie “Walker, Texas Ranger”.

Con el paso de los años, su imagen trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural. Actualmente, el actor sigue siendo una figura reconocida a nivel mundial, tanto por su trayectoria como por su influencia en la cultura pop.

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