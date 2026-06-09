Bárbara de Regil estrena quinta temporada de Rosario Tijeras, puso en riesgo su vida

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Bárbara de Regil ahora es también productora en Rosario Tijeras. Foto: David Rubí

Bárbara de Regil está tan comprometida con su papel en Rosario Tijeras que ha puesto en riesgo su vida por grabar una explosión sin el uso de un doble en su quinta temporada que se estrena en Netflix. Así lo recordó en entrevista con Unotv.com.

“Todos estaban así, y pues la hice yo. Llegué súper orgullosa, llegué y le enseñé el video a Fer (su esposo) y él así: ‘Eso no lo puedes hacer, pones en peligro tu vida’, y yo: ‘Pues salió muy padre la toma’”, declaró durante la entrevista.

La quinta temporada de Rosario Tijeras, que llega este 10 de junio a las pantallas en streaming a través de Netflix, es la más retadora en aspectos físicos y dramáticos, pues ahora Rosario tendrá como rival a su hija Rubí. Una situación que no le gustaría atravesar a su protagonista, aunque reconoce que no siempre es fácil relacionarse con los hijos, pues señala que el respeto y el amor siempre serán pilares importantes.

Bárbara de Regil. Foto: David Rubí

“Porque imagínate que en la vida real tu rival sea tu hija, qué feo. Pero claro, para Rosario no es una rival, Rosario es su mamá; pero para Rubí, que creció con sus cosas, sí”, lamenta Bárbara de Regil, quien lleva trabajando 10 años desde que inició el proyecto, una historia que ha sido hermosa por su cercanía con el público y, sobre todo, por cómo conectan con ella.

“Los slogans de Rosario son la cosa más cool de la vida porque a la gente le encantan esas frases fuertes. Y sí, la primera temporada es ‘Amar es más difícil que matar’, porque Rosario estaba en otra etapa, en pleno enamoramiento. Digo, sigue siendo súper enamoradiza. Me encantaría ser como Rosario en esa parte…”, apuntó Bárbara.

Una nueva etapa para Bárbara de Regil en el proyecto

En esta temporada, Bárbara de Regil se suma como productora ejecutiva al lado de Sony Pictures Television, por lo que se involucró al límite en el proyecto.

“Me meto a detalle tanto, que creo que caigo gorda. Soy súper apasionada, soy súper metida en el papel de productora… Me dio chance de poder cumplir mi sueño de meterme en el guion, en la historia, en la estructura, en cómo inicia”, reconoce.

La quinta temporada de Rosario Tijeras ya está disponible y, según adelantó la actriz, se vienen más cosas para la franquicia.

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