Belinda “asalta” micro en la CDMX: “¡Ya se la saben!”

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Belinda. Foto: AFP

Belinda “asaltó” una micro como parte de una broma durante su estancia en México, donde este sábado grabó un video musical junto a Los Ángeles Azules en el Monumento a la Revolución, en la capital del país. Un tema, que al parecer, guarda relación con el Mundial 2026.

“¡Ya se la saben! cartera y celulares, por lo menos dame la que tengas” se le escucha decir a Belinda arriba de una micro, donde estaba su equipo de trabajo.

Belinda compartió el momento a través de sus historias de Instagram el sábado por la noche, donde se observa cómo la artista interpreta a una asaltante.

La artista reside en España desde principios de 2026, donde participa en la grabación de la serie “Carlota”. Para este viaje a México, hizo una breve pausa en sus actividades con el fin de cumplir otros compromisos profesionales.

En enero de este año, Belinda anunció que pasaría al menos seis meses fuera del país.

“Adiós, México… me da melancolía cambiar de país por un tiempo, ¡pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España! Carlota es un gran proyecto para mí. ¡La última emperatriz de México!”, escribió Belinda en sus redes sociales, en aquel entonces.

Los compromisos de Belinda en México

Durante su estancia en tierras aztecas, Belinda también llamó la atención al portar una edición especial del jersey de la Selección Mexicana, que uso para otra promoción relacionada con la marca Sabritas, que también se prepara para el Mundial 2026.

Sobre su vista a México, la misma Belinda compartió con sus seguidores que solo estaría por 24 horas para cumplir con sus compromisos rumbo al gran evento deportivo que se realizará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá.

Avanza su proyecto sobre la emperatriz Carlota

Actualmente, Belinda trabaja en España en la serie “Carlota”, una producción de corte histórico que aborda la vida de la emperatriz consorte de México, esposa de Maximiliano de Habsburgo.

El proyecto busca ofrecer una visión contemporánea del personaje, marcando un nuevo reto en la carrera actoral de la cantante.