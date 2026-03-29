Carlos Villagrán “Quico” revela la dura verdad tras su salida del Chavo del 8: “Lo perdí todo”

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Carlos Villagrán “Quico”.

Carlos Villagrán, quien saltó a la fama por su papel de “Quico” en El chavo del 8, reapareció para contar su versión sobre su salida del programa a finales de 1978, tras vivir una serie de conflictos con Roberto Gómez Bolaños, autor y el actor principal de la serie.

La conversación resurgió luego de que Carlos Villagrán participara en una entrevista con el Escorpión dorado, quien le preguntó sobre las razones de su salida del Chavo del 8 y su desencuentro con Gómez Bolaños.

Villagrán desmintió que su salida se debiera a una decisión voluntaria motivada por ambiciones económicas o creativas. En cambio, afirmó que fue separado del proyecto:

“Me acababa de sacar del programa porque Quico se le fue arriba en popularidad”. Carlos Villagrán, Quico

Villagrán también negó la narrativa que cuenta la serie biográfica “Chespirito: Sin Querer Queriendo” de HBO Max, que se estrenó el 5 de junio de 2025.

“Eso dice la serie, pero la serie dice puras mentiras, cuando hicieron mi papel de Quico, nada que ver”, contó Carlos Villagrán al Escorpión dorado.

También destacó que tras su salida del “Chavo del 8”, recibió propuestas laborales, pero con la condición de que no podía utilizar el personaje de “Quico”, esto provocó que se quedara sin trabajo por un año.

“Me pasé un año sin trabajar, perdí la casa, perdí todo”, relató.

Quico recordó como fue bloqueado de la industria

Además, Villagrán reveló que tras su salida del programa fue bloqueado de la industria.

“Azcarraga le habló a Carlos Salinas y le dijo que quería que le diera chamba a Quico”, agregó. Y aclaró que, en ese entonces, Don Ramón se salió también de la serie por solidaridad.

“Televisa me dijo que Quico se quedaba… que no era mío”, recordó.

Su última aparición oficial ocurrió en el episodio “Todavía no es hora de clases” y en las escenas finales de la temporada en Acapulco de ese año.

Villagrán también aseguró que no se arrepiente de su decisión, ya que con el tiempo logró reconstruir su carrera en otros países y proyectos.

“No me arrepiento, era algo que tenía que hacer”, conto el comediante, quien incursionó con su mismo personaje en Venezuela, donde se le cambió el nombre por Federrico por derechos de autor.

Sobre su relación con Florinda Meza, el actor de Quico reveló que él no anduvo con la actriz: “ella anduvo conmigo”.

“Chespirito me ayudó a quitármela de encima”, confesó.