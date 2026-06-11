Belinda desata suspiros en el Mundial 2026: canta “Por ella” con los Ángeles Azules
Belinda sorprendió al público con su canción “Por ella”, durante la inauguración del Mundial 2026, que interpretó junto a Los Ángeles Azules este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca.
Desde hace casi dos meses, la cantante mexicana había anunciado el estreno de su canción en conmemoración al evento. La lírica gira en torno a la pasión, la ambición, el amor y la entrega total, utilizando metáforas que conectan tanto con una historia romántica como con la emoción por ganar la copa.
Video: Así deslumbró Belinda junto con Los Ángeles Azules en la inauguración del Mundial 2026
Vestida con un top rosa brillante y pantalones de mezclilla, la mexicana interpretó su cumbia mundialista y provocó furor con su “ole ole”. Mientras sonaba la canción, decenas de bailarines con trajes típicos intervenidos con elementos deportivos realizaron una coreografía alrededor del trofeo, culminando el número entre luces y fuegos artificiales.
- Belinda sacó sus mejores pasos y dio pie a la presentación de J Balvin, quien interpretó “Qué calor”.
Shakira y todos los artistas que participaron en la apertura del Mundial 2026
Además de Belinda, la estrella de la apertura fue la colombiana Shakira, quien tuvo su participación en el Mundial 2026 con una energética interpretación de “Dai Dai” a lado de Burna Boy. Acompañada por un grupo de bailarinas, la estrella colombiana tomó el escenario con una coreografía llena de ritmo y dinamismo que de inmediato encendió el ambiente en el estadio.
Con sus movimientos y la participación del cuerpo de baile, la presentación provocó la ovación de miles de aficionados que siguieron cada momento del espectáculo
Además, Lila Downs tomó el escenario para recibir a los asistentes con un emotivo mensaje: “Pueblos del mundo, bienvenidos a México”. Mientras que Maná, que hizo vibrar al Estadio Ciudad de México al interpretar “Oye Mi Amor”.
Más tarde fue el turno de Danny Ocean, quien interpretó “Partidazo” acompañado por bailarinas con vestuarios inspirados en la cultura mexicana. La celebración también incluyó una breve aparición de las populares botargas de Labubu, que sirvieron como transición para la entrada de J Balvin.
El colombiano apareció con una llamativa camisa roja, corbata blanca y pantalón verde agua, para interpretar “Qué Calor” y posteriormente “I Like It” junto a Ryan Castro.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.