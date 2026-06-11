Alejandro Fernández entona el Himno Nacional Mexicano en la inauguración del Mundial 2026

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Así entonó Alejandro Fernández el himno de México | Foto: Reuters

El cantante mexicano Alejandro Fernández fue el encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano durante la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada este jueves en el Estadio Ciudad de México.

Minutos antes del arranque del partido entre México y Sudáfrica, el intérprete de música regional mexicana apareció sobre el terreno de juego para entonar uno de los símbolos patrios del país.

🦅 Alejandro Fernández entona el Himno Nacional de México 🇲🇽 en la inauguración del Mundial 2026. ⚽️🏆 ¡Qué orgullo tan grande! 🙌✨#ElMundialEsNuestro, disfrútalo por #Televisa y #ViX ⚽🔥 #A pic.twitter.com/7oReLH7LHn — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) June 11, 2026

El nuevo protocolo de la FIFA señala que ahora los 26 futbolistas de cada equipo formarán un circulo al medio del terreno de juego para entonar los himnos nacionales, mientras aparecen las banderas de las dos selecciones.

La interpretación de Alejandro Fernández formó parte de las actividades protocolarias organizadas por la FIFA previo al silbatazo inicial del encuentro inaugural.

Alejandro Fernández en su presentación. Foto: Alberto Castillo/OCESA Seitrack

Al concluir la interpretación del Himno Nacional Mexicano, dos helicópteros sobrevolaron el Estadio Ciudad de México portando una gigantesca bandera de México.

Miles de aficionados presentes en el inmueble entonaron el Himno Nacional, mientras millones de espectadores siguieron la ceremonia a través de las transmisiones oficiales alrededor del mundo.

Salma Hayek y Andrea Bocell en la apertura del Mundial 2026

Andrea Bocelli y Ejae en la inauguración del Mundial | Imagen: Reuters

Antes del himno, Salma Hayek dio la bienvenida como embajadora del Mundial 2026, que por primera vez cuenta con 48 selecciones.

Con un mensaje enfocado en la unión entre naciones y la celebración del deporte, Hayek destacó el orgullo de México por ser la sede del partido inaugural de la Copa del Mundo.

“Los mexicanos estamos muy honrados que sea aquí donde inicia el primer partido. ¡Que viva México y que viva el mundo!”, expresó ante la ovación del público.

Salma Hayek fue la sorpresa de la inauguración del Mundial | Foto: Reuters

Durante el nuevo protocolo de la FIFA desfilaron las 48 banderas de los equipos que estarán disputando el Mundial 2026.

Además, Andrea Bocelli interpretó junto a Ejae “DNA“, el Himno Odicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Alejandro Fernández fue anunciado días antes

La participación del llamado “Potrillo” había sido confirmada días antes por la FIFA durante una presentación encabezada por Jurgen Mainka, director general de la oficina del organismo en México, quien reveló algunos de los detalles logísticos de la ceremonia de apertura.

Además de interpretar el Himno Nacional Mexicano, Alejandro Fernández también fue parte del elenco artístico que participó en el espectáculo inaugural del Mundial 2026. La FIFA reunió a varios artistas nacionales e internacionales para dar la bienvenida a la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Entre los cantantes y agrupaciones que formaron parte del programa estuvieron Maná, Belinda, Los Ángeles Azules, Lila Downs, J Balvin, Danny Ocean y Tyla, quienes protagonizaron distintos momentos del espectáculo previo al encuentro entre mexicanos y sudafricanos.

Desde que se anunció su participación en la inauguración del Mundial 2026, Fernández expresó públicamente su entusiasmo por formar parte de un evento de esta magnitud. En mayo pasado, el intérprete compartió un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró sentirse orgulloso de representar a México en una celebración seguida por millones de personas.

“Es un verdadero honor ser parte de esta celebración. Vivirlo de cerca, con todo lo que representa, me llena de orgullo y me recuerda el gran privilegio que es llevar y representar nuestra música mexicana ante el mundo”, escribió el cantante.

La ceremonia de apertura marcó el comienzo de un Mundial histórico para México, con esta edición, el país se convirtió en el primero en albergar partidos de tres Copas del Mundo diferentes, después de haber sido sede de los torneos de 1970 y 1986.

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