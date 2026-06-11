FIFA Countdown Concert pone ritmo y sabor al Mundial en México, EE. UU. y Canadá; los mejores momentos

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Belinda, Andrea Bocelli y Elena Rose. Foto: Cuartoscuro|Getty images|AFP

Las celebraciones por el Mundial 2026 iniciaron de forma oficial y simultánea en México, Estados Unidos y Canadá con conciertos de artistas de talla internacional en escenarios instalados en cada país sede, como parte del FIFA World Cup Countdown Concert, poniendo a bailar a los asistentes de todos los países.

De acuerdo con la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), este nuevo formato busca unir música, cultura y futbol en una experiencia sin precedentes rumbo a la mayor Copa Mundial de la historia, que se celebrará con sede compartida entre Canadá, México y Estados Unidos.

El evento fue transmitido en directo a través de su cuenta oficial de TikTok, donde se pudo ver la participación de:

Ciudad de México

Andrea Bocelli

Belinda

Los Ángeles Azules

Elena Rose

Toronto

Ahi & Wyclef Jean

Bryan Adams

Nora Fatehi

Sanjoy

The Beaches

Vegedream

Los Ángeles

Ava Max

Bia

Davido

Major Lazer

Andrea Bocelli fue el encargado de abrir el concierto en las instalaciones del Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, donde interpretó algunos de los temas clásicos que ha cantado a lo largo de su trayectoria en un emotivo momento. Durante su presentación también aparecieron figuras vinculadas a la Copa del Mundo, como los exfutbolistas Mario Kempes y Cafú.

Posteriormente, la fiesta premundialista continuó en Toronto con la participación del multifacético cantante y compositor, Bryan Adams, quien cantó “Summer of 69”.

@todotoronto 🎸🇨🇦 Did you know Bryan Adams just performed at Toronto’s FIFA Countdown Concert? The Canadian music legend had the crowd singing along as he took the stage at Fort York and The Bentway ahead of next year’s FIFA World Cup. The concert marked the official one-year countdown to the tournament and kicked off Toronto’s World Cup celebrations in a big way. ⚽🔥 Were you there for it? 🎥: @todotoronto #BryanAdams #SummerOf69 #FIFAWorldCup #WorldCup2026 #torontoevents ♬ original sound – TodoToronto

Después llegó el turno de Davido en Los Ángeles, artista nacido en Estados Unidos y criado en Nigeria, quien actualmente es considerado una de las figuras más importantes del género Afrobeats a nivel mundial.

Los Ángeles Azules y Belinda, íconos de la cumbia y el pop en México, continuaron la celebración con el tema mundialista “Por Ella” y el éxito “Amor a primera vista” que hicieron bailar a los mexicanos y aplaudir en grande.

De vuelta en Canadá, siguieron las actuaciones de Ahi y Wyclef Jean, el reconocido cantautor canadiense de folk y soul junto al rapero haitiano que formó parte de The Fugees.

La transmisión regresó nuevamente a Estados Unidos, donde la cantante Ava Max compartió escenario con la banda canadiense de rock alternativo The Beaches.

La cantautora Elena Rose, conocida por éxitos como “Me lo merezco”, fue una de las últimas artistas en presentarse en la CDMX.

Posteriormente, sorprendieron las mascotas oficiales del Mundial 2026 al aparecer en el escenario de Estados Unidos.

Major Lazer, liderado por Diplo, fue uno de los últimos actos musicales en presentarse durante el FIFA World Cup Countdown Concert en territorio estadounidense.

México Vibra: sigue la música

La música no se detuvo con la participación de estos artistas, ya que en la Ciudad de México continuó el espectáculo México Vibra, evento con acceso mediante boleto en el Auditorio Nacional.

En el recinto se presentaron de manera programada:

Carín León

Lucero

Mijares

Emmanuel

Carlos Rivera

El Recodo

Los Ángeles Azules

Aída Cuevas

Benny Ibarra

Timbiriche

Carla Morrison

Meme del Real

Este jueves 11 de junio se espera otro gran despliegue musical en el Estadio Ciudad de México durante la inauguración oficial del Mundial 2026.

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