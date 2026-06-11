Elefante de Africam Safari pronostica al ganador del partido inaugural del Mundial 2026

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Foto: Cuartoscuro

Luego de presentar su “Alineación Salvaje” con los animales del recinto, el parque Africam Safari ya pronosticó con uno de sus elefantes al ganador del partido inaugural del Mundial 2026 en la CDMX, eligiendo a México sobre Sudráfrica.

Como parte de esta actividad, uno de los elefantes del parque realizó un pronóstico sobre el resultado del partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, utilizando costales de alimento para elegir al equipo que considera ganador.

A través de sus redes sociales, Africam Safari compartió el momento y acompañó la publicación con el mensaje: “¡Mañana inicia la participación de México y en nuestra #AlineacionSalvaje ya tenemos un pronóstico! Uno de nuestros gigantes favoritos eligió quién cree que se llevará la victoria”.

La dinámica forma parte de una serie de actividades temáticas con las que el parque busca sumarse al entusiasmo deportivo y generar interacción con sus visitantes.

Además del pronóstico, Africam Safari lanzó un álbum coleccionable inspirado en los tradicionales álbumes mundialistas, aunque en esta ocasión las figuras fueron sustituidas por algunas de las especies más representativas del parque.

Entre las “estampitas” aparecen jirafas, jaguares, flamencos, leones, lobos y otros animales, acompañados de información sobre cada especie como altura, peso y características principales.

La propuesta fue recibida con comentarios positivos en redes sociales, donde usuarios destacaron la creatividad de adaptar el formato futbolero para promover el conocimiento y conservación de la fauna.

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