Shakira hace historia en la inauguración del Mundial 2026, la colombiana hace retumbar al estadio

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Así se vivió la inauguración. Foto: Reuters

Shakira hizo retumbar el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca) al ritmo de “Dai dai”, la cual interpretó junto a Burna Boy este jueves 11 de junio durante la inauguración del Mundial 2026.

La cantante colombiana subió al escenario que marcó el inicio de la justa futbolística más importante, con Lila Downs, Belinda, Maná, Danny Ocean y J Balvin, quienes interpretaron sus respectivos temas mundialistas.

Así cantó Shakira por cuarta vez en el Mundial

👑🌍 Shakira regresa para hacer historia e interpreta ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial 2026. 🔥🎶#ElMundialEsNuestro, disfrútalo por #Televisa y #ViX ⚽🔥 #A pic.twitter.com/qvKJJFA7Du — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) June 11, 2026

Shakira tuvo su participación en el Mundial 2026 con una energética interpretación de “Dai Dai” a lado de Burna Boy. Acompañada por un grupo de bailarinas, la estrella colombiana tomó el escenario con una coreografía llena de ritmo y dinamismo que de inmediato encendió el ambiente en el estadio.

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La cantante que vistió con un body amarillo y una sudadera en tonos pastel como falda, mostró su característico estilo sobre el escenario, combinando baile y presencia escénica mientras interpretaba el que ya es considerado uno de los himnos de este deporte. Con sus movimientos y la participación del cuerpo de baile, la presentación provocó la ovación de miles de aficionados que siguieron cada momento del espectáculo

¿Qué más hubo en la inaguración del Mundial?

Foto: Reuters

Momentos antes de que iniciara el show de inauguración del Mundial, la diversidad cultural de México fue una de las grandes protagonistas. Ya que representantes de distintos pueblos originarios aparecieron en escena para dar la bienvenida al mundo en varias de las lenguas que se hablan en el país.

La ceremonia arrancó con cuatro personas caracterizadas como guerreros aztecas, quienes hicieron sonar grandes tambores para marcar el inicio del espectáculo. A su alrededor, decenas de bailarines desfilaron cargando enormes balones dorados y espejos que reflejaban las luces del estadio.

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Minutos después, Lila Downs tomó el escenario para recibir a los asistentes con un emotivo mensaje: “Pueblos del mundo, bienvenidos a México”. Mientras la cantante interpretaba su número, el trofeo de la Copa del Mundo ocupó el centro de la escenografía, acompañado por una puesta en escena inspirada en las raíces y tradiciones mexicanas.

La fiesta continuó con la aparición de Maná, que hizo retumbar al Estadio Ciudad de México al interpretar “Oye Mi Amor”. Durante cerca de dos minutos, la agrupación encendió al público, que coreó la canción mientras el nombre de México resonaba en las gradas.

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🏟️🇲🇽 El Estadio de Ciudad de México 🏟️🗣️ corea ‘Oye Mi Amor’ 🎶🎸 de Maná 🙌🔥 en el Mundial 26 🏆⚽🇲🇽#ElMundialEsNuestro, disfrútalo por #Televisa y #ViX ⚽🔥 #A pic.twitter.com/hpABUsVE5W — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) June 11, 2026

Más tarde fue el turno de Danny Ocean, quien interpretó “Partidazo” acompañado por bailarinas con vestuarios inspirados en la cultura mexicana. El cantante venezolano aportó un toque moderno a una ceremonia que mezcló tradición y actualidad.

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Uno de los momentos más esperados llegó con Belinda y Los Ángeles Azules, quienes interpretaron “Por Ella”, tema dedicado al Mundial 2026. Mientras sonaba la canción, decenas de bailarines con trajes típicos intervenidos con elementos deportivos realizaron una coreografía alrededor del trofeo, culminando el número entre luces y fuegos artificiales.

🎤✨ Belinda y Los Ángeles Azules interpretan ‘Por ella’ 🎶💃 en la inauguración 🏟️ de la Copa Mundial de la FIFA 2026 🏆🇲🇽⚽🎉 #ElMundialEsNuestro, disfrútalo por #Televisa y #ViX ⚽🔥 #A pic.twitter.com/HkKw2WeUbU — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) June 11, 2026

Belinda y Los Ángeles Azules cantaron en la apertura del Mundial | Foto: Reuters

La celebración también incluyó una breve aparición de las populares botargas de Labubu, que sirvieron como transición para la entrada de J Balvin; el colombiano apareció con una llamativa camisa roja, corbata blanca y pantalón verde agua, apostando por un estilo urbano que transformó el ambiente del estadio.

Durante su participación interpretó “Qué Calor” y posteriormente “I Like It”, uno de los éxitos que lo catapultó a la fama internacional en 2018, cerrando así uno de los segmentos más enérgicos de la ceremonia inaugural.

Presentación completa de J Balvin en la apertura de la Copa en el Estadio Azteca, con la participación de Ryan Castro. pic.twitter.com/E2rdps7JGP — JBC ⚡️ (@JBalvinCharts) June 11, 2026

Shakira y su historia en los Mundiales

La relación entre Shakira y el Mundial se ha convertido en una de las más recordadas en la historia reciente del futbol. A lo largo de tres ediciones consecutivas, la cantante colombiana fue protagonista de ceremonias y canciones que marcaron a millones de aficionados.

Su primera aparición llegó en Alemania 2006 y, desde entonces, su voz quedó ligada al torneo. En aquel entonces, la colombiana atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera gracias al éxito internacional de “Hips Don’t Lie”.

Como parte de las actividades del torneo, la FIFA la invitó a participar en la ceremonia de clausura, donde interpretó una versión especial de la canción fusionada con “Bamboo”. Aquella actuación marcó el comienzo de un vínculo que años después se fortalecería con nuevos proyectos mundialistas.

Más tarde regresaría en Sudáfrica 2010 con la presentación más importante de su trayectoria dentro de los Mundiales. Shakira fue elegida para interpretar “Waka Waka (This Time for Africa)”, el tema oficial de Sudáfrica 2010.

La canción, realizada junto a la agrupación sudafricana Freshlyground, combinó ritmos africanos y pop internacional para convertirse en uno de los himnos deportivos más exitosos de todos los tiempos.

En 2014, tras el impacto de “Waka Waka”, Shakira volvió a ser parte del torneo en Brasil con “La La La (Brazil 2014)”, una versión especial incluida dentro del álbum oficial de la competencia.

La producción contó con la colaboración del músico brasileño Carlinhos Brown y mantuvo el estilo festivo que ya identificaba a la cantante dentro de los eventos de la FIFA.

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