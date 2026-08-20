Belinda interpretará a Florence Cassez en una nueva miniserie de Amazon Prime Video

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Amazon Prime Video prepara serie de Florence Cassez con Belinda | Foto: Cuartoscuro

Belinda, actriz y cantante mexicana de 37 años, interpretará a Florence Cassez en una nueva miniserie a cargo de la plataforma de streaming Amazon Prime Video. Hasta el momento, no se ha revelado la fecha de estreno ni el resto del elenco; sin embargo, se espera que llegue a las pantallas antes de 2030.

El anuncio se hizo en el marco de “Prime Video Presents LATAM“, evento en el que Amazon anunció una inversión de más de 2 mil millones de dólares en Latinoamérica; sin embargo, la intérprete de “Pobre Boba Niña Nice” no estuvo presente en la conferencia y se disculpó a través de redes sociales.

Florence Cassez llega al streaming… ¡interpretada por Belinda!

Amazon Prime Video anunció siete nuevos proyectos originales mexicanos de cara a 2030, incluyendo una miniserie de Florence Cassez, ciudadana francesa que protagonizó un caso judicial controvertido en 2005.

Aunque no se dieron mayores detalles de la producción, la plataforma de streaming confirmó que Belinda interpretaría a la mujer acusada de secuestro en México.

Al momento, se desconoce cuándo se estrenaría esta nueva serie en la plataforma de Amazon; asimismo, no se dio a conocer en qué momento comenzarían las grabaciones.

Belinda, emocionada por dar vida a Florence Cassez

A través de su cuenta oficial de Instagram, Belinda se disculpó por no presentarse en “Prime Video Presents LATAM“, pero celebró su participación en la serie de Florence Cassez en Amazon.

“Muy pronto cumpliré uno de los sueños más importantes de mi carrera: interpretar a Florence Cassez en una miniserie inspirada en uno de los casos más impactantes de las últimas décadas”. Belinda

La cantante mexicana de origen español aseguró: “Es un enorme honor formar parte de este proyecto, también como productora asociada, junto a Amazon MGM Studios“.

Belinda detalló que se tratará de una serie “compleja, profundamente humana y llena de matices“, la cual será contada desde la sensibilidad, honestidad y respeto, según sus propias palabras.

“Desde el primer día he puesto todo mi corazón en este proyecto y espero que, cuando llegue el momento, pueda conmoverlos tanto como nos ha conmovido a nosotros crearla“, señaló en redes.

Finalmente, la también protagonista de “Mentiras, el musical” aseguró que pronto habrá nuevas noticias sobre esta nueva miniserie.

¿Quién es Florence Cassez y cuál fue su historia en México?

La francesa Florence Cassez y su entonces pareja, Israel Vallarta, fueron detenidos en 2005 tras ser señalados como integrantes de una banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco.

Al día siguiente de la detención, las cámaras de televisión mostraron un supuesto operativo en vivo de la Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyos agentes parecían irrumpir en un rancho para detener a los presuntos criminales y liberar a las supuestas víctimas de secuestro.

Durante años posteriores, investigaciones determinaron que el operativo había sucedido un día antes y las autoridades recrearon la detención para las cámaras, en un montaje que trascendió.

¿Qué proyectos vienen para Amazon Prime Video Latinoamérica?

La miniserie de Florence Cassez, protagonizada por Belinda, es solo uno de los siete proyectos mexicanos que forman parte de la inversión de 2 mil millones de dólares de Amazon Prime Video en Latinoamérica:

“La Oficina” (Temporada 2)

“LOL” (Temporada 9)

“El Juego de las Llaves” (Temporada 4)

“Florence Cassez”

“Los Culpables”

“La Venta”

“Por Catálogo”

El “Prime Video Presents LATAM” también fue el marco para el anuncio de diferentes producciones latinoamericanos de cara a 2030.

Argentina

“¿Qué pasó con Bonorino?”

“Te odio, te amo”

“Las Malas”

“Porno y Helado” (Temporada 3)

“Menem” (Temporada 2)

Brasil

“Tiros no escuro”

“Quem mato PC Farias”

“Marília”

“Maiara & Maraisa”

“Oi, Sumido!”

“Tremembé”

“Obsessao”

Chile

“La Señora”

“Catedrales”

“Rojo Corazón”

Colombia

“Valentina”

“La Corona”

“Apolos”

Como parte del evento, participaron estrellas de toda Latinoamérica como Juan Minujín, Marina Ruy Barbosa, Octavia Bernasconi, Rodolfo Salas, Catherine Siachoqu, Carolina Miranda, Yany Prado y Samadhi Zendejas.

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