Eugenio Derbez reacciona a crítica contra Victoria Ruffo por comentario sobre su hija Aitana

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Eugenio Derbez reacciona a polémica de Victoria Ruffo Foto: Cuartoscuro

El actor Eugenio Derbez reaccionó a una crítica que realizó el periodista Luis Alfonso Borrego en el programa “Siéntese quien pueda” a los comentarios de Victoria Ruffo sobre Aitana, hija del comediante, tras debutar como bailarían en el concierto de la agrupación de su mamá, Alessandra Rosaldo.

El comunicador desaprobó que utilizara palabras como “feítos”, asegurando que esto afecta a la menor, por lo que Eugenio comentó el video que fue publicado en redes, escribiendo únicamente: “Gracias Lucho”.

La crítica de Lucho Borrego a Victoria Ruffo

Fue durante el programa ‘Siéntese quien pueda’ donde cuestionó los comentarios hacia Aitana, donde menciona que: “Una cosa es entrar en el debate con el debate o la polémica permanente con su expareja, padre de la pequeña Aitana”.

Para el comunicador, las declaraciones de la actriz son graves, sobre todo en una época donde las redes sociales replican sus palabras.

“Aitana es una niña que está escuchando de su boca, no voy a repetir la palabra, pero eso le duele, le patea a los niños, sobre todo cuando existen redes sociales, cuándo esta noticia se va a estar reproduciendo”, aseguró.

El comentario de Eugenio llegó en Instagram, aunque muchos de sus seguidores aseguran que Victoria hablaba sobre generalidades y no se trataba de un ataque a Aitana.

¿Qué dijo Victoria Ruffo?

Fue en un encuentro con los medios de comunicación que la actriz fue cuestionada por la aparición de Aitana, hija de Eugenio Derbez, como una de las bailarinas de su mamá, Alessandra Rosaldo, en un concierto de Sentidos Opuestos.

Ante esto, Victoria preguntó la edad de la menor y afirmó: “Está en la peor edad, están refeos a esa edad, muy feítos, no sabemos si van o vienen. Están flacos, gordos o panzones”.

Asimismo, mencionó: “Pero si canta bien, qué padre y si baila bien, qué padre”, sin mencionar más sobre esta situación. Aunque ahora no ha mencionado nada sobre sus comentarios.

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