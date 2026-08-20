Carlos Trejo lanza advertencia a Alfredo Adame: “va a haber un round más”

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Viene una pelea más. Foto: Cuartoscuro

Carlos Trejo anunció que podría abrir un nuevo capítulo en la disputa que mantiene con Alfredo Adame; pues el “cazafantasmas” aseguró que podría haber un round más con el actor.

“Ya este tiro ya está cantado”. Carlos Trejo, cazafantasmas

¿Por qué Carlos Trejo quiere volver a pelear contra Alfredo Adame?

"Cuando le estaba dando un paro cardíaco PEDÍ PARAR LA PELEA": 🥊👀 Carlos Trejo aseguró que fue él quien decidió poner fin a a su enfrentamiento en el ring con Alfredo Adame. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/xxq2APYMHy — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 20, 2026

En entrevista para el programa de Maxine Woodside, el llamado “cazafantasmas” aseguró que, después de la pelea, había decidido dejar atrás el conflicto con Adame. Sin embargo, señaló que las recientes declaraciones de su rival hicieron que cambiara de postura.

“Este señor volvió a hablar, volvió a ofender, volvió a criticar”, señaló. Tras esta declaración, Trejo insistió en que la posibilidad de un nuevo enfrentamiento no sería algo que él hubiera provocado, sino una consecuencia de las declaraciones de Adame.

Cuando fue cuestionado directamente sobre si estaba anunciando una nueva pelea, Trejo respondió: “Ya este tiro ya está cantado”.

Por ahora, las declaraciones de Carlos Trejo no representan una confirmación de que exista un nuevo combate oficialmente pactado, pero sí dejan abierta la posibilidad de que la rivalidad entre ambos vuelva al terreno de los enfrentamientos públicos.

Trejo recuerda su pelea con Adame

Aunque el nuevo posible enfrentamiento fue el tema central de sus declaraciones, Carlos Trejo también recordó el combate que sostuvo con Alfredo Adame en el evento Ring Royale, donde Adame terminó como ganador.

Trejo mantiene su desacuerdo con el resultado y aseguró que, desde su perspectiva, el combate estuvo marcado por acciones que debieron influir en el desenlace. Asimismo, consideró que las peleas estaban arregladas.

El “cazafantasmas” también señaló un supuesto golpe ocurrido cuando el round ya había terminado y aseguró que durante el combate había derribado a Adame en tres ocasiones.

“Eso fue un codazo. El round estaba terminado, lo tiré tres veces y aun así lo hicieron ganar para cobrar las apuestas”, afirmó.

Finalmente, Trejo destacó que durante el enfrentamiento tuvo consideración con Adame cuando observó que se encontraba en una situación delicada.

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