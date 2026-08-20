¿Rosalía compró mercancía pirata en Guadalajara? La cantante sorprende una vez más en Jalisco

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Rosalía saludó a varios fans en Guadalajara. Foto: Getty images

Rosalía ha sorprendido a sus seguidores mexicanos con sus inesperadas apariciones durante su estancia en Guadalajara, como parte de su gira LUX Tour por México. La cantante española fue captada cuando su camioneta se detuvo para que pudiera acercarse a un puesto ambulante de playeras con su imagen, mercancía que internautas señalaron como pirata.

La intérprete de “Despechá” no solo habría revisado los diseños, sino que, de acuerdo con los videos compartidos en redes sociales, incluso habría adquirido algunas prendas. Además, aprovechó el momento para saludar, tomarse fotografías y platicar con sus fans y algunos lugareños.

¿Rosalía se detuvo a comparar mercancía pirata?

En los videos difundidos en redes sociales se observa cómo la camioneta de Rosalía se orilló en una calle de Guadalajara. Posteriormente, descendió un integrante de su equipo de seguridad y, momentos después, la cantante española también bajó del vehículo.

La cantante española fue directamente con una fan que tenía un puesto ambulante de playeras con su imagen, Rosalía reaccionó con entusiasmo y se puede escuchar que dice: “¡Ay, son muy bonitas!”.

De acuerdo con algunos internautas, la cantante revisó los diseños, aunque no se ve que adquiera una prenda; pero si se nota que el dan una sudadera negra con motivo de sus conciertos.

ROSALÍA junto a fans en la ciudad de Guadalajara, de Ciudad de México 🇲🇽 , antes de dar su segunda función del LUXTOUR en la ciudad pic.twitter.com/Z13vQuRj4a — ROSALÍA GLOBAL (@ROSALlAGLOBAL) August 17, 2026

La artista permaneció unos minutos en el lugar para convivir con las personas que se acercaron a reconocerla.

La cantante se tomó fotografías con sus seguidores y saludó a algunos de los lugareños que se encontraban en la zona.

Rosalía sorprende en Guadalajara

Durante su estancia en Guadalajara, Rosalía ha protagonizado otras apariciones públicas que han llamado la atención de sus seguidores.

ROSALÍA junto a su pareja Loli Bahía y su equipo tomando un café en Baham Café, en la ciudad de Guadalajara, México 🇲🇽 pic.twitter.com/hTAxeMe0t2 — ROSALÍA GLOBAL (@ROSALlAGLOBAL) August 18, 2026

Entre las imágenes compartidas por internautas se encuentra una en la que aparece en Baham Café, donde, según señalaron algunos usuarios, se encontraba junto a su pareja, Loli Bahía.

Algunos fans aprovecharon para grabarla y pedirle fotografías. De acuerdo con los videos publicados, la española accedió con buen ánimo a las peticiones.

ROSALÍA and her girlfriend, Loli Bahia, leaving a restaurant in Guadalajara, Mexico, today. pic.twitter.com/MIp67c6rAl — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) August 17, 2026

También fue captada afuera de la Arena VFG, donde saludó a sus seguidores que hicieron fila para ingresar a su segundo concierto en la entidad.

ROSALÍA, hace unos instantes, a las afueras del Arena VFG, saludando a los fans que hacen cola para el segundo concierto del LUX TOUR de esta noche en la ciudad de Guadalajara, México. pic.twitter.com/ejYwlwENGk — Rosalía España || Fan Page (@rosaliavtspain_) August 17, 2026

Además, internautas lograron captar a Rosalía paseando en bicicleta por las calles de Guadalajara. Algunos usuarios señalaron que Loli Bahía también la acompañó durante el recorrido.

ROSALÍA y Loli Bahia salieron hoy a pasear en bicicleta por Guadalajara, México. pic.twitter.com/vTdPY0IutH — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) August 17, 2026

¿Cuándo se presenta Rosalía en México?

El LUX Tour por México de la “Motomami” contempla ocho fechas en tres ciudades:

Guadalajara: 15 y 16 de agosto en la Arena VFG.

15 y 16 de agosto en la Arena VFG. Monterrey: 19 de agosto en la Arena Monterrey.

19 de agosto en la Arena Monterrey. Ciudad de México: 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto en el Palacio de los Deportes.

Guadalajara ha sido uno de los lugares donde la cantante ha recibido mayor apoyo durante su recorrido por México. Ahora se espera su llegada a Ciudad de México, donde sus seguidores podrían volver a encontrarse con alguna aparición inesperada de la cantante española.

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