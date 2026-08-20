Influencer enfrenta cargos de abuso infantil tras verter cera caliente sobre sus hijas y provocar un incendio

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Influencer es acusada de abuso infantil. Foto: Shutterstock / Ilustrativa

La influencer Meliza Campos-Sánchez, de 26 años, fue arrestada en Miami, Florida, luego de que las autoridades descubrieran videos en los que aparece vertiendo cera caliente sobre sus hijas de 3 y 6 años, además es acusada de provocar intencionalmente un incendio en la cocina de su casa y de abuso infantil.

La influencer de 26 años, quien fue detenida el lunes 17 de agosto y enfrenta cargos por incendio provocado en primer grado, abuso infantil y dos cargos de negligencia infantil, de acuerdo con las declaraciones juradas citadas por People.

La investigación comenzó el domingo 16 de agosto, cuando elementos de Miami-Dade Fire Rescue acudieron a la vivienda por un incendio registrado en la cocina.

U.S.A: Meliza Campos-Sanchez faces charges of first-degree arson, child abuse, and 2 counts of child neglect. According to police reports, her husband stated that they were experiencing marital problems and that he was temporarily living with his parents. He contacted..20-08-2026 pic.twitter.com/m8A2o9DktM — Rowan Van Dijk (@Lastkombo) August 20, 2026

Un investigador determinó que el fuego había sido provocado de manera intencional mediante una llama abierta, líquidos inflamables y materiales combustibles.

¿Qué muestran los videos de Meliza Campos-Sánchez?

Durante la investigación, las autoridades localizaron dos videos que Campos-Sánchez había publicado en Instagram.

En uno de ellos aparece utilizando una vela encendida para verter cera derretida sobre su propia pierna y posteriormente sobre las manos de sus dos hijas, de 3 y 6 años.

En el video, la mujer aparentemente presenta la acción como una forma de enseñarles a sus hijas a enfrentar sus miedos. Mientras intenta acercar la vela a su hija mayor, de 6 años, la niña se resiste y le dice que la cera quema.

💥 ATERRADOR | Influencer cubana de 26 años queda detenida sin fianza en Miami por incendiar su cocina y echar cera caliente a sus hijas.



Meliza Campos-Sánchez, conocida en Instagram como la “realtor sin filtros”, fue arrestada el lunes 17 de agosto y permanece recluida sin… pic.twitter.com/7ydNSxw9wI — 📢Rebelión en la Granja🚨 (@elorwelliano) August 19, 2026

“Los miedos que estás sintiendo hoy, van a ser tu fuerza mañana. Porque tú eres mi hija, ¿ok?”, le dice Campos-Sánchez.

La menor responde que no quiere acercar las manos a la vela, mientras su madre insiste:

“¡No puedes tener miedo! Prométeme que tú no le vas a tener miedo a nada. A nada”.

De acuerdo con la declaración de la niña ante los investigadores, posteriormente su madre llevó a las dos menores a la cocina y comenzó a verter la cera caliente sobre ellas. La menor de 3 años habría colocado la palma de su mano mientras su madre realizaba la acción.

En otro de los videos, Campos-Sánchez aparece utilizando una máscara plateada mientras rocía un líquido sobre ropa colocada en el piso de la cocina y posteriormente le prende fuego con un encendedor rojo.

Las autoridades también encontraron en la vivienda una máscara, el encendedor y una botella que contenía un líquido transparente que los investigadores consideraron que podría tratarse de alcohol isopropílico.

Las niñas estaban en casa cuando comenzó el incendio

Según la declaración de la hija mayor, ella y su hermana menor se encontraban en el cuarto de lavado, ubicado junto a la cocina, después de comer cuando observaron a su madre prender fuego a ropa que estaba en el piso.

La niña también relató que su madre arrojó una taza de vidrio al suelo mientras bailaba y posteriormente utilizó agua para apagar las llamas.

Los investigadores encontraron daños menores provocados por el fuego en el centro del piso de la cocina, además de materiales quemados.

El esposo de Campos-Sánchez, Yusniel Cue, declaró a las autoridades que él y la mujer atravesaban problemas matrimoniales y que llevaba aproximadamente una semana viviendo con sus padres.

De acuerdo con su declaración, un amigo de Campos-Sánchez le mostró los videos y le pidió que se comunicara con la policía. Cue acudió entonces a la vivienda y se hizo cargo de sus hijas mientras la madre era trasladada a un hospital.

¿Qué pasó con las hijas de Meliza Campos-Sánchez?

Las dos niñas quedaron bajo el cuidado de su padre después de los hechos.

Las autoridades también señalaron que Cue había expresado previamente preocupación por la seguridad de sus hijas y que había contactado a la oficina del sheriff aproximadamente una semana antes del incendio.

Campos-Sánchez fue trasladada inicialmente a un hospital para una evaluación de salud mental y posteriormente ingresó al Turner Guilford Knight Correctional Institution, donde quedó detenida mientras continúa el proceso judicial.

La acusada enfrenta actualmente cargos por incendio provocado en primer grado, abuso infantil y dos cargos de negligencia infantil.

Los cargos son acusaciones y Campos-Sánchez mantiene la presunción de inocencia mientras continúa el proceso judicial.

¿Quién es Meliza Campos-Sánchez?

Meliza Campos-Sánchez es una mujer de 26 años que se presentaba en Instagram como “Realtor sin filtros”. De acuerdo con reportes sobre el caso, utilizaba esa cuenta para compartir contenido relacionado con su actividad como agente inmobiliaria.

Su nombre cobró relevancia después de que autoridades de Miami-Dade localizaran videos publicados en su cuenta de Instagram que posteriormente fueron incorporados a la investigación por un incendio ocurrido en su vivienda.

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