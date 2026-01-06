GENERANDO AUDIO...

Bellakath pudo llegar a París. Foto: Cuartoscuro

Bellakath denunció un presunto maltrato discriminatorio durante un viaje a París, luego de un altercado con una azafata en un vuelo comercial, antes de que la aeronave despegara. La cantante aseguró que la trabajadora de la aerolínea le pidió de forma grosera que utilizara audífonos para bajar el volumen de su celular, tras la queja de otras pasajeras.

La intérprete de “La Gatita” y “Reggaeton Champagne” relató el incidente a través de sus redes sociales, donde explicó que la situación ocurrió en el aeropuerto de Finlandia cuando subió al avión con dirección a París.

Antes de que arrancara la aeronave, dos mujeres se quejaron del volumen de su celular cuando veía TikTok, reels de Instagram y otros videos con un volumen normal.

Los reclamos provocaron que una sobrecargo se acercara para pedirle que se colocara audífonos, lo que detonó la confrontación.

“Me emperra que me toquen y me dice en inglés que si ‘podía ponerme audífonos’, pero me emp$%ta la forma en que me lo dijo la perr#$, y dije: ‘No, I don’t have’. Neta, pésima aeromoza, terror de persona, me dice bien feo: ‘sí, bájale’. Si quieres tranquilidad, tienes que callar a todos, pich$%&e estúpida naca, que Transavia te corra, por perr$# estúpida y discriminatoria”, mencionó.

Bellakath acusa trato desigual por parte de la azafata

Según el testimonio de la cantante, la azafata no habría actuado con la misma firmeza hacia las pasajeras que se quejaron, lo que ella consideró una falta de igualdad. Bellakath aseguró que la forma en la que se le hizo la petición fue irrespetuosa y fuera de lugar.

En un video difundido en sus redes, la artista expresó su molestia por el tono y la actitud de la trabajadora de la aerolínea, señalando que se sintió tratada de manera discriminatoria durante el intercambio.

“No me gusta dejarme de nadie”, afirma la cantante

Bellakath, cuyo nombre real es Katherine, explicó que no suele quedarse callada cuando considera que alguien le alza la voz o la trata de forma incorrecta, y aseguró que en otros países ha percibido actitudes similares cuando existen barreras de idioma.

“Siento que en otros países, cuando no entiendes algunas cosas en inglés u otro idioma, como que te quieren gritar y yo soy una perrita que no se deja, neta”, agregó.

“A lo mejor piensan que siempre estoy peleando, pero no me voy a dejar de nadie”, comentó la cantante al relatar el momento vivido a bordo del avión.

¿Intentaron bajarla del avión?

De acuerdo con la propia Bellakath, tras la discusión, la azafata realizó una llamada dentro de la aeronave, lo que le hizo pensar que podrían intentar bajarla del vuelo. Sin embargo, la cantante aclaró que no recibió ningún llamado de atención formal y que finalmente pudo continuar su viaje con normalidad.

La situación generó opiniones encontradas entre los internautas. Algunos usuarios expresaron su apoyo a la cantante, señalando que también han vivido experiencias de discriminación en vuelos comerciales. Otros, en cambio, criticaron su actitud y la calificaron de “diva” por no querer bajar el volumen de su celular.

Encima de todo, también denunció que hubo un equipaje que no llegó a su destino, quedándose en Finlandia, por lo que tendrían que ir nuevamente a reclamar al siguiente día.

Hasta el momento, la aerolínea involucrada no ha emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido.

