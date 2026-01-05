María Antonieta de las Nieves reacciona a acusación de Florinda Meza por registro de la “chilindrina”

GENERANDO AUDIO...

María Antonieta de las Nieves reacciona a acusación de Florinda Meza. Foto: Getty

María Antonieta de las Nieves no quiso entrar en polémica con Florinda Meza, quien dijo en un medio en Chile, que se robó el registro personaje de la “Chilindrina” de manera indebida, al llegar a un presunto acuerdo con un funcionario del derecho de autor.

El reclamo fue que de las Nieves habría sabido el momento ideal para que ella renovara el derecho del personaje.

María Antonieta llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, e integrantes de la prensa la abordaron para conocer su opinión al respecto, pero simplemente reaccionó con un “Sin comentarios, hijito. A todos que les vaya muy bien”.

Entrevista de Florinda Mesa en Chile

La esposa de Roberto Gómez Bolaños concedió una entrevista al programa chileno “Only Fama” donde dijo que María Antonieta de las Nieves se robó al personaje de la “Chilindrina”:

“María Antonieta de las Nieves es una muy buena actriz que siempre he respetado. Yo no aceptaría nunca como verdad un acto ilegal. Y la verdad es que ella robó un personaje (la ‘chilindrina’)”. Florinda Meza

Meza reiteró que el personaje le pertenecía a Roberto Gómez Bolaños. También dijo, que en su momento, su esposo y ella sientieron una especie de traición por parte de María Antonieta.

Arreglo con funcionario

Florinda Meza sostuvo que María Antonieta de las Nieves se arregló con un funcionario del derecho de autor para que éste le avisara cuándo vencía la licencia del personaje:

“Y después decía que como nadie lo registraba, pues ella lo registró. Y luego después de la serie esa que sacaron, en alguna entrevista dijo que como Roberto era tan codo… ella tuvo que registrar el personaje”. Florinda Meza

Escucha el comentario completo de Florinda Meza a partir del minuto 24:46, por la entrevista publicada el pasado 12 de diciembre:

El presunto arreglo de María Antonieta y el funcionario fue informado por una abogada a la esposa de Roberto Gómez Bolaños, así lo dijo Meza en la entrevista del programa chileno.

¿Habrá un reencuentro entre Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves?

María Antonieta dejó la decisión ‘en el aire’ al decir “la verdad no sé si se da, pues que bueno que se dé”. Sí mencionó que piensa ver a Edgar Vivar por un homenaje.

