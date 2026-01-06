GENERANDO AUDIO...

Mickey Rourke busca ayuda para no ser desalojado de su casa. Foto: Getty Images

Mickey Rourke, actor estadounidense reconocido por su trayectoria en el cine y su pasado como luchador profesional, ha solicitado apoyo económico a sus seguidores para evitar ser desalojado de su vivienda en Los Ángeles, luego de acumular cerca de 60 mil dólares (poco más de un millón de pesos) en deudas de alquiler.

La situación se dio a conocer tras la creación de una campaña en la plataforma GoFundMe, mediante la cual el propio Rourke busca regularizar su situación financiera y conservar su hogar.

De acuerdo con el medio estadounidense, People algunos documentos legales presentados a finales de diciembre, el pasado 18 de diciembre el propietario del inmueble, Eric Goldie, notificó al actor que debía pagar 59 mil 100 dólares en alquiler atrasado o abandonar la vivienda en un plazo de tres días. La demanda fue registrada oficialmente el 29 de diciembre de 2025.

Según los documentos, la notificación fue entregada tanto de manera presencial como por correo, ya que Rourke no se encontraba en la vivienda en el primer intento.

La recaudación fue creada bajo el título “Ayuda a Mickey Rourke a permanecer en su hogar” y está impulsada por Liya-Joelle Jones, amiga personal del actor y miembro de su equipo de representación.

El objetivo económico se fijó en 100 mil dólares, más de un millón 700 mil pesos mexicanos, aunque, seis horas después de su lanzamiento, la campaña apenas superaba los mil 500 dólares, es decir poco más de 26 mil pesos mexicanos.

Sin embargo, hasta la fecha de esta nota, se ha recaudado cerca de 87 mil dólares, es decir un millón 500 mil pesos mexicanos, lo que es igual al 88% de la meta.

Así se ve el GoFundMe del actor. Foto: screenshot

Jones explicó en declaraciones a The Hollywood Reporter que:

“Mickey está atravesando un momento muy complicado, y resulta conmovedor comprobar la cantidad de personas que se preocupan por él y que desean ayudarle”.

En la descripción de la campaña se aclara que la iniciativa cuenta con el “consentimiento total de Mickey” y que el dinero recaudado será destinado exclusivamente a cubrir gastos habitacionales urgentes y evitar el desalojo.

“La vida no siempre sigue una línea recta, y a pesar de todo lo que Mickey ha dado en su carrera y en su vida, ahora se enfrenta a un momento financiero complicado que pone en riesgo su situación habitacional”, se lee en el texto.

Según información del portal inmobiliario Zillow, la propiedad es una casa de tres dormitorios con una superficie aproximada de 150 metros cuadrados. Rourke firmó el contrato de alquiler en marzo de 2025 con una renta mensual de 5 mil 200 dólares, (cerca de 93 mil pesos mexicanos) la cual posteriormente aumentó hasta los 7 mil dólares, cerca de 125 mil pesos mexicanos.

En la demanda, el propietario solicita no solo el pago del alquiler atrasado, sino también los honorarios legales y la rescisión del contrato de arrendamiento.

Antecedentes con Celebrity Big Brother UK

El alquiler de esta vivienda coincide con el periodo posterior a la polémica salida de Rourke del programa Celebrity Big Brother UK, en abril de 2025. Tras su expulsión, el actor presentó una demanda contra la producción del reality por un conflicto de pagos.

En aquel momento, su representante Kimberly Hines aseguró en un comunicado que el programa había “faltado al respeto” a Rourke al “humillarlo públicamente” y negarse a pagarle lo acordado.

“Cuando Big Brother fichó a Mickey Rourke, eran plenamente conscientes de su imagen pública y de cómo encajaba con el perfil rebelde de Hollywood”, afirmó Hines, quien añadió que su presencia sería “explosiva y polémica”, tal como ocurrió.

