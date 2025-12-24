Todos los actores de Friends que han fallecido: Matthew Perry, Pat Finn y más

GENERANDO AUDIO...

Actores de Friends que han fallecido. Foto: Getty Images

A casi dos décadas de su último episodio, Friends sigue siendo una de las series más queridas de la televisión, sin embargo, con el paso del tiempo, varios actores que formaron parte del universo de la icónica comedia, desde protagonistas hasta personajes recurrentes y apariciones especiales, han fallecido, dejando una profunda huella entre los fans.

Personalidades como Matthew Perry, quien interpretaba a Chandler Bing, o el propio Robin Williams quien estuvo como invitado en un episodio especial, hasta el propio Pat Finn, quien falleció el lunes 22 de diciembre tras perder la batalla contra el cáncer.

Matthew Perry | Foto: AFP

El caso que más conmocionó al mundo del entretenimiento fue el de Matthew Perry, quien dio vida a Chandler Bing durante las diez temporadas de la serie. El actor falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, en su residencia de Los Ángeles.

De acuerdo con reportes forenses citados por medios estadounidenses como TMZ y People, su muerte fue clasificada como un ahogamiento accidental, con la ketamina como factor contribuyente.

Tras su fallecimiento, sus compañeros de elenco emitieron un comunicado conjunto expresando su devastación y recordando la amistad que los unió dentro y fuera del set.

James Michael Tyler (Gunther)

Otro de los personajes más entrañables fue Gunther, el barista de Central Perk enamorado de Rachel. Interpretado por James Michael Tyler, el actor murió en octubre de 2021, a los 59 años, tras una larga batalla contra el cáncer de próstata.

Su fallecimiento fue confirmado por su representante y generó numerosos homenajes del elenco de Friends.

Aunque no fue parte del elenco regular, Robin Williams tuvo una recordada aparición especial junto a Billy Crystal en un episodio de Friends. El actor falleció en agosto de 2014, a los 63 años, un hecho que también marcó a la industria del entretenimiento a nivel mundial.

Mike Hagerty (Mr. Treeger)

Mike Hagerty, quien interpretó al estricto pero memorable Mr. Treeger, el conserje del edificio donde vivían Monica y Rachel, falleció en mayo de 2022, a los 67 años. Su muerte fue confirmada por colegas del medio, quienes destacaron su talento para la comedia y su amplia trayectoria en televisión.

Ron Leibman (Dr. Leonard Green)

El actor Ron Leibman, quien dio vida al padre de Rachel, el Dr. Leonard Green, murió en diciembre de 2019, a los 82 años, debido a complicaciones de neumonía.

Su personaje fue clave en varios momentos importantes de la serie, especialmente en la relación de Rachel con su familia.

Pat Finn. Foto: Getty Images

Más recientemente, se dio a conocer el fallecimiento de Pat Finn, quien apareció en Friends como Dr. Roger, uno de los intereses románticos de Monica. El actor murió el 22 de diciembre de 2025, a los 60 años, tras una batalla contra el cáncer.

Su deceso fue confirmado por su familia y retomado por diversos medios del espectáculo como TMZ la mañana del 24 de diciembre.

Max Wright (Terry)

Max Wright interpretó a Terry, el gerente de Central Perk en las primeras temporadas. El actor falleció en junio de 2019, a los 75 años, tras padecer linfoma. Aunque su participación fue breve, su personaje es recordado por los fans de la serie.

Conchata Ferrell

Reconocida por su trabajo en comedia, Conchata Ferrell apareció en Friends como la jueza que se niega a anular el matrimonio de Ross y Rachel. Murió en octubre de 2020, a los 77 años, debido a complicaciones tras una infección.

Stan Kirsch

El actor Stan Kirsch interpretó a Ethan, el joven novio de Monica cuya verdadera edad causa conflicto en la trama. Falleció en enero de 2020, a los 51 años. Su muerte fue confirmada por autoridades locales en Estados Unidos.

