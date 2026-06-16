Bonnie Tyler sale del coma; sigue hospitalizada en cuidados intensivos

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Bonnie Tyler sale del coma, pero continúa delicada. Foto: Getty

La cantante Bonnie Tyler, famosa por éxitos como “Total Eclipse of the Heart” y “Holding Out for a Hero”, salió del coma inducido al que los médicos la sometieron tras una cirugía de emergencia en Portugal. Sin embargo, la artista británica de 75 años continúa internada en una unidad de cuidados intensivos mientras avanza su recuperación.

Familiares y representantes de la intérprete confirmaron la información y señalaron que, aunque ya despertó, su estado de salud sigue siendo delicado y requerirá tiempo para mejorar.

Bonnie Tyler permanece en cuidados intensivos tras cirugía

De acuerdo con un comunicado difundido por su equipo, la cantante fue sometida en mayo a una operación intestinal de urgencia en un hospital de Faro, Portugal, país donde posee una residencia. Como parte de su tratamiento médico, los especialistas decidieron inducirle un coma para facilitar el proceso de recuperación tras la intervención.

Por ahora, indicaron que ponen su confianza en manos de los médicos para la recuperación de la artista, tras superar horas delicadas.

Sus médicos confían en que se recupere bien, pero llevará tiempo.

Cancelan conciertos por estado de salud de la cantante

Debido a su recuperación, todos los compromisos artísticos programados hasta finales de agosto fueron cancelados o aplazados.

Bonnie Tyler tenía previstas presentaciones en Alemania, Austria y en un festival musical en Reino Unido durante el verano europeo. Por el momento, su equipo no ha informado cuándo podrá retomar sus actividades profesionales.

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