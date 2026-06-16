Jason Statham protagonizará comedia de acción del director de John Wick

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP/Archivo

El actor británico Jason Statham volverá al cine con un proyecto que se aleja parcialmente de su perfil habitual de héroe de acción. Se trata de Jason Statham Stole My Bike (“Jason Statham me robó la bici”), una película de comedia y acción con tintes de metaficción dirigida por David Leitch, reconocido por títulos como Deadpool 2, Bullet Train y por su participación en John Wick.

La producción ha comenzado a generar expectativa debido a su inusual título y al tono que podría adoptar la historia, aunque hasta ahora los detalles oficiales de la trama permanecen bajo reserva.

De acuerdo con reportes de la industria cinematográfica, Amazon MGM Studios adquirió los derechos internacionales del proyecto en varios territorios, mientras que Black Bear conservará la distribución en Estados Unidos, donde ya se contempla un estreno en salas para agosto de 2027.

Aunque no se ha revelado el argumento, el concepto de metaficción ha abierto especulaciones entre seguidores y especialistas del cine sobre una posible versión exagerada o autoparódica del propio Jason Statham, jugando con la imagen que ha construido durante más de dos décadas como figura del cine de acción.

La película también representa una nueva colaboración entre Statham y David Leitch, quienes previamente trabajaron juntos en Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Además, continúa la relación entre Black Bear y el actor tras proyectos recientes como A Working Man y futuras producciones actualmente en desarrollo.

El rodaje se realiza entre Reino Unido y Malta y, de acuerdo con estimaciones de medios especializados, tendría un presupuesto cercano a los 80 millones de dólares.

Con este nuevo proyecto, Jason Statham buscaría explorar una faceta menos convencional de su carrera, combinando secuencias de acción con humor y referencias a su propia trayectoria dentro del género.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.