Las inquietantes coincidencias que rodean la muerte de Gaspi y Oliver Tree

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Gaspi y Oliver Tree murieron en un accidente de helicóptero. Foto: AFP|Cuartoscuro

El youtuber conocido como Gaspi, el cantante Oliver Tree y el productor musical Lucas Vignale fallecieron el pasado 14 de junio debido a una colisión entre dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil. Sin embargo, poco a poco han surgido extrañas coincidencias que han llamado la atención en redes sociales y que algunos usuarios las consideran difíciles de ignorar.

El accidente ocurrió en Recreio dos Bandeirantes y, según testigos cercanos a la zona, sucedió alrededor de las 09:00 horas, provocando fuertes estruendos.

Coincidencias extrañas sobre la muerte de Gaspi y su productor

Una de las casualidades más comentadas ocurrió en el video “La vuelta de Gaspi”, donde el youtuber argentino se sube a un taxi que tiene los números “06,14”, lo que muchos vinculan con la fecha exacta de su muerte: el 14 de junio.

El número en el taxi puede verse en el minuto 5:30.

También se menciona que, en otro de los videos más recientes de Gaspi, puede observarse un helicóptero en el cielo al atardecer. Lo llamativo es que aparece exactamente en el minuto 14:06, lo que ha dejado impresionados tanto a seguidores como a otras personas ajenas a su contenido.

BOLUDOS EN EL VIDEO DE GASPI EL HELICOPTERO APARECE EN EL MINUTO 14:06 LA FECHA QUE APARECE EN EL TAXI. LA FECHA DE HOY!!! ES DEMASIADA COINCIDENCIA pic.twitter.com/FW2xRDJco3 — Tu vieja en tanga (@Intoxiknte) June 15, 2026

Otro aspecto que ha llamado la atención es que la muerte del youtuber ocurrió cuando faltaban exactamente seis meses y 14 días para una fecha que algunos usuarios han tomado como referencia.

Nuevamente aparecieron los números 6 y 14 vinculados con el creador de contenido originario de Tigre, Buenos Aires.

Asimismo, se han retomado publicaciones antiguas de X realizadas por Gaspi. Una de ellas llamó especialmente la atención por mencionar un helicóptero.

“El enano de Boca me invitó un asado. Me lo vuelve a decir y caigo en helicóptero”, se puede leer en una publicación realizada en 2020.

A eso se sumaron antiguos tweets de Gaspi que volvieron a viralizarse tras la tragedia.



Entre ellos, una publicación de 2020 que pone los pelos de punta.



Las capturas comenzaron a compartirse por miles apenas se conoció la noticia. pic.twitter.com/SF1rgvbLsl — King Targaryen 🐉 (@KingTargaryenn) June 15, 2026

Por su parte, en redes sociales también comparten una imagen de una publicación del productor argentino Lucas Vignale, donde se observa de fondo al Cristo Redentor cubierto por una intensa neblina, mientras el creador de contenido mira hacia el cielo.

La única palabra que acompañaba la publicación era:

“Dios”.

Coincidencias relacionadas con Oliver Tree

En el caso del cantante Oliver Tree, usuarios mencionan que en el videoclip “Flowers” aparece una imagen llamativa, el artista se encuentra entre dos helicópteros en la parte alta de una escalera, en el minuto 02:07.

Las hélices pueden verse muy próximas entre sí, algo que algunos consideran similar a las circunstancias del accidente entre ambas aeronaves.

Otra de las imágenes que resurgieron fue la portada del disco “Ugly Is Beautiful”, donde se observa a Oliver Tree sosteniendo unos globos mientras permanece sentado en un banco, con un fondo rodeado de fuego y estructuras metálicas incandescentes.

Algunos usuarios han relacionado esta imagen con los reportes que señalan que uno de los helicópteros habría explotado tras la caída.

Según CNN Brasil, en total fallecieron seis personas en ambas aeronaves.

Las autoridades locales compartieron la siguiente lista:

Oliver Tree Nickel

Lucas Vignale

Gaspar Prim, más conocido como Gaspi

más conocido como Lucas Brito Chaves , DJ y productor musical brasileño conocido como Lucas Frota

, DJ y productor musical brasileño conocido como Alexandre Souza , piloto

, piloto Charles Marsillac, piloto

Las autoridades continúan con las investigaciones sobre el accidente ocurrido en Brasil.

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