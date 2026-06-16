Del futbol a los bricks: LEGO sorprende en el Fan Fest del Mundial 2026 en CDMX

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Los visitantes pueden construir, jugar y tomarse fotos. Foto: Alberto Estrada

La emoción del Mundial 2026 no solo se vive frente a la pantalla gigante del Zócalo capitalino, LEGO se ha convertido en una de las principales atracciones del Fan Fest de la Ciudad de México, al ofrecer una experiencia interactiva que combina la pasión por el futbol con la creatividad y el juego para toda la familia.

Desde el 11 de junio y hasta el 19 de julio, miles de aficionados podrán visitar gratuitamente el espacio de LEGO, donde se encontrarán diversas actividades diseñadas para que niños, jóvenes y adultos se sumerjan en el ambiente de la Copa Mundial mientras construyen, compiten y crean recuerdos únicos.

Foto: Alberto Estrada

La copa hecha con LEGO para la foto del recuerdo

Una de las experiencias más llamativas es el “Photo Booth LEGO”, donde los visitantes pueden tomarse una fotografía junto a una espectacular réplica de la Copa Mundial construida con bricks de LEGO, además de posar junto a figuras de jugadores en un escenario especialmente diseñado para celebrar el torneo.

Los aficionados también tienen la oportunidad de participar en la dinámica “Make & Take”, que permite construir una réplica del trofeo del Mundial o un balón de futbol elaborado con bricks de LEGO y llevarlo a casa como recuerdo.

Para acceder a esta actividad es necesario registrarse previamente en LEGO Insiders mediante un código QR disponible en el stand.

Foto: Alberto Estrada

Un mural para apoyar a tu selección favorita

Otra de las propuestas que más llama la atención es el “Wall of Fame“, un mural colaborativo donde los asistentes pueden dejar mensajes, diseños y muestras de apoyo a sus selecciones favoritas utilizando bricks de LEGO, convirtiéndose así en parte de una obra colectiva que crece día con día.

La experiencia también incluye una pantalla interactiva que pone a prueba la puntería de los visitantes.

El reto consiste en patear un balón para derribar la mayor cantidad posible de bricks virtuales proyectados en una pantalla gigante, en una dinámica que combina tecnología, competencia y diversión.

Foto: Alberto Estrada

Una experiencia diferente para vivir el Mundial 2026 en el Zócalo

La presencia de LEGO en el Fan Fest refuerza la idea de que el futbol es mucho más que un deporte.

A través del juego y la creatividad, la compañía busca inspirar a los asistentes a construir, imaginar y compartir momentos memorables en torno al evento deportivo más importante del planeta.

Con acceso gratuito y horarios que abarcan gran parte del día, el espacio de LEGO se perfila como una visita obligada dentro del Fan Fest del Zócalo, ofreciendo una alternativa diferente para vivir la fiebre mundialista en el corazón de la Ciudad de México durante el Mundial.

Foto: Alberto Estrada

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