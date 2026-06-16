Reconocen la trayectoria de Victoria Ruffo en Rusia: “Hoy confirmo que el arte no tiene fronteras”

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Victoria Ruffo fue reconocida en Sochi, Rusia. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

La actriz mexicana Victoria Ruffo fue reconocida durante el Festival Internacional de Cine Eurasia-Kinofest, en la ciudad de Sochi, Rusia, por su trabajo en el mundo de las telenovelas, pero, sobre todo, por su participación en la producción “Simplemente María”.

“Desde México hasta Rusia. Hoy confirmo que el arte no tiene fronteras. Gracias por este honor tan grande; lo guardaré siempre en el alma”. Victoria Ruffo, actriz.

A pesar de que la telenovela se transmitió en México entre 1989 y 1990, se convirtió en un éxito internacional que no ha sido olvidado en distintas partes del mundo.

Victoria Ruffo estuvo acompañada de su esposo, Omar Fayad, quien apareció junto a ella durante la alfombra roja y su ingreso al evento.

Durante la celebración, realizada en el Teatro de Verano, ubicado cerca del Mar Negro, Ruffo recibió una estatuilla y un diploma.

Victoria Ruffo agradece reconocimiento en Rusia

La actriz dedicó unas emotivas palabras a su público ruso, al que agradeció por reconocer su trayectoria artística.

“Quiero comenzar diciendo que recibir este homenaje en un lugar tan especial como Sochi, Rusia, es algo que toca profundamente mi corazón. Para empezar, muchas gracias por esta especial dedicación a mi persona y a mi arte, en un lugar tan querido para mí, en una ciudad maravillosa como Sochi, en Rusia”, expresó.

Aseguró que sentir tanto cariño y reconocimiento es un regalo que nunca olvidará.

“A lo largo de mi vida y mi carrera, he tenido la fortuna de contar historias que han cruzado fronteras, idiomas y culturas. Pero lo que realmente le ha dado sentido a todo ha sido el amor del público”. Victoria Ruffo, actriz.

Subrayó que el cariño que ha recibido en Rusia le confirmó que “las emociones son universales”.

Explicó que ha tenido la fortuna de interpretar personajes en historias que han cruzado fronteras, idiomas y culturas, pero que lo que realmente ha dado sentido a su trabajo es el amor de la audiencia.

“Quiero enviarles un gran saludo y mi respeto desde mi país, México, al que represento”, mencionó durante la ceremonia.

La telenovela “Simplemente María” llegó a Rusia durante la era postsoviética, tras los conflictos internos y los problemas sociales derivados de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

La imagen de María López, personaje que interpreta Victoria Ruffo, se convirtió en un símbolo de perseverancia que impactó a millones de televidentes.

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