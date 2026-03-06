Cancelan conciertos de Pink en CDMX; ¿cómo se hará el reembolso de los boletos?

GENERANDO AUDIO...

Pink se iba a presentar el 26 y 27 en el Estadio GNP Seguros. Foto: AFP/Archivo

Los conciertos de Pink en la Ciudad de México (CDMX) programados para los días 26 y 27 de abril en el Estadio GNP Seguros fueron cancelados.

A través de un comunicado, Ocesa informó que esto es por “complicaciones derivadas de un caso fortuito” que complica la logística del evento y que es ajeno a la cantante, así como al promotor y el recinto.

“Sabemos la ilusión que representa asistir a estos conciertos y agradecemos profundamente la comprensión de las y los fans”, se lee en un comunicado.

Cancelan conciertos de Pink en CDMX, ¿cómo se harán los reembolsos de los boletos?

Las personas que adquirieron sus entradas en línea verán reflejado el reembolso total de su compra, incluyendo los cargos por servicio Ticketmaster, en la tarjeta con la que realizaron la compra.

Por otro lado, si fue en taquilla, se podrá solicitar el reembolso en el mismo lugar donde se hizo la compra en los próximos días, destacó Ocesa.

El show que marcaría el regreso de Pink a México

Fue a mediados de octubre de 2025 cuando se anunció el primer concierto de Pink en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México como parte del “Carnival Tour”.

En un video, la cantante dijo estar emocionada por presentarse con dicha gira además de que sería su “primer show titular en México”.

