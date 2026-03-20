María Juncal llega a CDMX con “Miradas”: un espectáculo que celebra el presente y la libertad

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El flamenco regresa a CDMX. Foto: Gettyimages

La bailaora española María Juncal llegará mañana, 21 de marzo a la Ciudad de México (CXMX) con un espectáculo único que promete una experiencia distinta para el público. Se trata de “Flamenco Tour 2026. Una mirada”, donde el arte, la improvisación y la emoción del momento serán los protagonistas.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención es la participación de la cantante Susana Zabaleta, quien compartirá escenario con Juncal en un encuentro artístico.

María Juncal busca capturar al espectador con una “mirada al instante”

En entrevista con Unotv.com María Juncal explicó que este espectáculo no busca contar una historia tradicional ni enviar un mensaje concreto, sino capturar el presente:

“Somos el instante”, señaló la artista, al explicar que cada función se construye desde lo que ocurre en el momento, aunque está respaldada por años de experiencia sobre el escenario. En ese sentido, “Miradas” es una propuesta que evoluciona constantemente, donde la danza, la música y la interpretación se transforman en cada presentación.

Al momento, la artista ya se ha presentado en Sudamérica.

De acuerdo con Juncal, este montaje de flamenco no está pensado como una crítica política; pues está hecho para que la artista pueda conectar con todo el público a través de una celebración del arte, la libertad y la convivencia.

“La danza no se hace a un lado de nada, pero queremos ser para todos”. María Juncal, bailaora de flamenco

Este espectáculo no surgió de la noche a la mañana; ya que Juncal reveló que la planeación comenzó desde principios de 2025, especialmente para lograr la participación de los artistas adecuados.

En cuanto a la coreografía, explicó que se trata de un proceso en constante cambio, ideas que aparecen, evolucionan o desaparecen hasta encontrar su lugar dentro del montaje. “Todo no cabe”, señaló, al describir este proceso como una selección natural dentro del trabajo creativo.

¿Cómo será el encuentro con Susana Zabaleta en el show de María Juncal?

La participación de Susana Zabaleta no será un simple cameo; pues de acuerdo con Juncal, se trata de una convivencia artística real, donde ambas tendrán libertad total dentro del escenario. Lejos de ser un contraste entre disciplinas, la bailaora adelantó que el espectáculo apostará por una mezcla orgánica entre el flamenco y la interpretación escénica.

“Queremos convivir, dejarnos sorprender y también asumir el riesgo que eso implica”. María Juncal, bailaora de flamenco

Juncal destacó el “temperamento”, la generosidad y el carácter de Zabaleta como claves para este encuentro, lo que permitirá que ambas artistas transiten entre sus mundos creativos sin limitaciones.

Incluso, adelantó que la cantante y actriz se integrará a momentos profundamente flamencos, mientras que ella también se permitirá entrar al terreno interpretativo de Zabaleta.

Sobre el papel del público, María Juncal aclaró que este no será pasivo, pues aunque no hay interacción directa, sí existe un diálogo emocional.

“El espectador reacciona si le toca”, dijo, destacando que el flamenco es un viaje que puede llevar a distintas emociones, desde la alegría hasta la superación personal, haciendo que cada función sea distinta a la anterior de su tour.

El show se presentará el 21 de marzo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, uno de los recintos más emblemáticos de la capital, de acuerdo con Juncal quien describió como “un tesoro”, y aseguró que espera que sea una noche especial tanto para los artistas como para el público.

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