Caos familiar, un vistazo al nuevo Dewey y más en el nuevo tráiler de “Malcolm el de en medio”

La miniserie se estrenará en Hulu y Disney+. Foto: @hulu

El revival de “Malcolm el de en medio” se estrenará el próximo 10 de abril y este jueves fue compartido un nuevo tráiler que muestra a los Wilkerson en su clásico caos familiar y situaciones irreverentes.

Uno de los detalles que llamó la atención en el avance es la aparición del actor Caleb Ellsworth-Clark, quien interpretará a Dewey en sustitución de Erik Per Sullivan, ausente en este proyecto.

El tráiler también adelanta parte de la trama y las nuevas situaciones que enfrentará Malcolm, ahora como adulto, junto a su familia, lo que explicará por qué “la vida sigue siendo injusta” para el protagonista en esta nueva etapa del famoso programa de comedia.

¿De qué trata el revival de “Malcolm el de en medio”?

19 años después volvemos a encontrarnos con Malcolm Wilkerson, quien ha vivido tranquilamente al aislarse de su peculiar familia por más de una década.

Sin embargo, debido a la celebración del 40 aniversario de bodas de sus padres, Lois y Hal, quienes exigen su presencia para la fiesta, tendrá que volver a lidiar con sus parientes.

Como mencionó Hulu en el lanzamiento del tráiler anterior, “Malcolm In The Middle: Life’s Still Unfair” es un evento especial dividido en cuatro partes.

¿Qué actores regresan en el revival de “Malcolm el de en medio”?

Casi todo el elenco principal vuelve para este esperado regreso:

Frankie Muniz , como Malcolm

, como Malcolm Jane Kaczmarek , como Lois

, como Lois Bryan Cranston , como Hal

, como Hal Christopher Kennedy Masterson , como Francis

, como Francis Justin Berfield, como Reese

como Reese Emy Coligado, como Piama

¿Cuándo y dónde ver el regreso de “Malcolm el de en medio”?

Como mencionamos, el estreno de “Malcolm el de en medio: la vida sigue siendo injusta” está programado para el próximo 10 de abril de 2026.

La miniserie podrá verse a través de Hulu y Disney+, plataforma donde, actualmente, se pueden ver las temporadas anteriores del programa que, originalmente, se transmitieron desde enero del 2000 hasta mayo de 2006.

