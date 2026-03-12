Testamento de Julián Figueroa sería falso, aseguran abogados de Imelda Tuñón; Maribel Guardia responde

GENERANDO AUDIO...

El testamento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, es falso, de acuerdo con los abogados de Imelda Tuñón, viuda del cantante. En un programa en vivo, la defensa de Tuñón reveló tener pruebas periciales que indicarían que el documento no cuenta con validez legal y que fue manipulado con químicos y fuego para aparentar antigüedad.

A días de la denuncia que presentó José Manuel Figueroa contra su excuñada, por violencia familiar, este nuevo escándalo se suma a la polémica que envuelve a la familia de artistas.

¿Por qué los abogados de Imelda Tuñón aseguran que el testamento de Julián Figueroa es falso?

En una entrevista con el programa “De primera mano“, el equipo legal de Tuñón presentó detalles de una investigación que, según afirman, confirmaría que el documento no sería auténtico.

Jorge Joaquín Díaz, miembro del bufete que lleva el caso, afirmó que un peritaje en documentoscopía detectó irregularidades importantes en la firma del documento.

“El segundo dictamen que tengo aquí, en copia certificada por perito oficial, es que la firma también es falsa”. Jorge Joaquín Díaz, abogado defensor de Imelda Tuñón

Aunado a ello, los abogados también señalaron que la fecha en la que presuntamente se firmó el documento genera dudas. Ya que el testamento habría sido firmado en marzo de 2018 en Zihuatanejo, Guerrero; sin embargo, aseguran que ese día Julían Figueroa se encontraba en la Ciudad de México atendiendo compromisos profesionales.

De acuerdo con la defensa, estas conclusiones respaldarían lo que su equipo había señalado desde hace meses. “Entonces, lo que dijimos hace ocho o nueve meses está confirmado ahora fehacientemente”, señaló.

Peritaje detectó manipulación con químicos y fuego

Los abogados revelaron que las sospechas comenzaron cuando revisaron el protocolo notarial donde supuestamente se encontraba el documento, y encontraron otro testamento con la palabra “bis” (que significa repetición o apartado en el lenguaje jurídico), lo que levantó sospechas. “Ahí fue donde nosotros comenzamos a sospechar que, indudablemente, ese testamento era falso”.

Ante esto, decidieron someterlo a una revisión pericial, en la cual, los especialistas en documentoscopía habrían encontrado señales de manipulación directa en las hojas del documento.

“Algunas hojas estaban carbonizadas y casualmente el testamento de Julián era el penúltimo”. Jorge Joaquín Díaz, abogado defensor de Imelda Tuñón

Asimismo, de acuerdo con los defensores de Imelda Tuñón, se utilizó un solvente para quitar texto. Presuntamente, tras borrar el contenido original, el documento habría sido alterado para colocar un nuevo escrito.

“Respetaron el sello y la firma, imprimieron ahí el testamento”, destacó Jorge Joaquín Díaz.

Además, el defensor afirmó que las hojas habrían sido sometidas a calor para aparentar que el documento tenía más antigüedad.

Otra de las irregularidades señaladas por la defensa de Imelda Tuñón tiene que ver con el registro del testamento de Julián Figueroa. Según explicaron, el testamento, supuestamente, no aparece en el Registro Nacional de Avisos de Testamentos, sistema que permite verificar la existencia de estos documentos en todo el país.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre las acusaciones de un falso testamento de Julián Figueroa?

Tras las declaraciones del equipo legal de Imelda Tuñón, la actriz y cantante Maribel Guardia también reaccionó públicamente para aclarar la situación legal relacionada con el testamento de su hijo, Julián Figueroa.

A través de una publicación en Instagram, la actriz explicó que sus abogados le informaron que en el estado de Guerrero se realizó un procedimiento legal contra la notaría donde presuntamente se elaboró el testamento del cantante. Sin embargo, aseguró que ella y su equipo no forman parte de ese proceso.

La modelo señaló que el procedimiento se llevó a cabo con “total hermetismo”, ya que únicamente participó la parte que inició la acción legal, por lo que no hubo oportunidad de que otras partes presentaran opiniones o peritajes alternativos.

Además, indicó que durante ese proceso se habría presentado un peritaje que cuestiona la autenticidad de la firma del notario. No obstante, enfatizó que se trata únicamente de una opinión técnica, la cual en términos jurídicos puede ser debatida o contrastada con otros dictámenes.

