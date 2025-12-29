Localizan sin vida a Nataly Montserrat, familiar de la esposa de “Capi” Pérez

GENERANDO AUDIO...

Foto: Comisión de Búsqueda Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGEQRoo) confirmó la localización sin vida de Nataly Montserrat “N”, familiar de Itzel Barro, esposa del conductor y comediante “Capi” Pérez, luego de que se activara el Protocolo Alba por su desaparición en Cancún.

De acuerdo con la información oficial difundida por la FGEQRoo, la joven, quien se desempeñaba como veterinaria, fue localizada sin vida en el municipio de Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo. La denuncia por su desaparición había sido presentada el 27 de diciembre.

Tras confirmarse el hallazgo, las autoridades indicaron que no se darían a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su localización, señalando que el caso permanece bajo investigación conforme a los procedimientos legales correspondientes.

Itzel Barro, esposa del “Capi” Pérez, lamenta muerte de Nataly Montserrat

Luego de que se diera a conocer la noticia, Itzel Barro compartió un mensaje a través de su cuenta de Instagram, en el que confirmó el fallecimiento de su familiar y agradeció el apoyo recibido durante los días de búsqueda.

“Muchas gracias a todas las personas que compartieron la información de Nataly Montserrat González Barro. Ya fue localizada, desafortunadamente ya no está más con nosotros”. Itzel Barro

Asimismo, la esposa del “Capi” Pérez señaló que, por indicaciones de la familia, no se compartirán más detalles sobre el caso y pidió comprensión y discreción ante el difícil momento que atraviesan.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre líneas de investigación adicionales, reiterando que el proceso continuará bajo el marco legal correspondiente.

¿Quién era Nataly Montserrat “N”, familiar de la esposa del “Capi” Pérez fallecida?

Nataly Montserrat “N” era una médica veterinaria, descrita como una mujer de complexión delgada, tez morena clara y cabello largo y negro.

González Barro era familiar de Itzel Barro, esposa del conductor y comediante ‘El Capi’ Pérez. Durante los días en que se solicitó apoyo para localizarla, Itzel compartió un video en redes sociales en el que, visiblemente afectada, pidió ayuda a la ciudadanía y describió a Nataly como una persona trabajadora, responsable y de buen corazón.

