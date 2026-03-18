Captan el momento en el que César Bono sufre un terrible accidente: “Se está ahogando”

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César Bono. Foto: Cuartoscuro.

César Bono sufrió un accidente mientras comía en un restaurante en Guatemala, donde estuvo a punto de ahogarse mientras comía una pieza de pollo.

En el video, que ya circula en redes sociales, se ve al actor comiendo una pieza de pollo frito y saludando a la cámara.

“¡Aquí estanos degustando el famoso pollo campero!”, dice el actor.

Sin embargo, la situación cambió de manera repentina cuando César Bono comenzó a presentar dificultades para respirar.

@leticia16501 Cesar Bono el famaoso actor mas conocido como Frankie Rivers casi se ahoga en Guatemala, despues de una filmación de película dirigido por el cantante Walter Villatoro. #Waltervillatoro ♬ Revenge – sofians

En cuestión de segundos, el intérprete mostró claros signos de asfixia, mientras la cámara deja de tomarlo y solo se escucha: “¡Se está ahogando, se está ahogando!”

A pesar del susto, se confirmó que César Bono logró superar el episodio sin sufrir daños graves.

Los problemas de salud de César Bono

A inicios de 2026, César Bono sufrió un accidente que le provocó la fractura de dos costillas, lesiones que ocurrieron de manera simultánea y que le complicaron su movilidad.

También relató que las fracturas fueron a consecuencia de una caída en el baño de su casa.

Pero sus problemas de salud se remontan a 2018, cuando el actor sufrió múltiples eventos cerebrovasculares (ocho infartos cerebrales) además de un infarto al corazón.

Estas complicaciones le ocasionaron un daño neurológico irreversible, afectando gravemente su movilidad.

Además, en 2022 fue hospitalizado debido a una úlcera gástrica que provocó una hemorragia.