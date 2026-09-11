¿Quién era el “Piturris” influencer asesinado a balazos en una taquería en Sonora?

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Era conocido por su sentido del humor y sus anécdotas. Foto: Getty Images

El “Piturris”, mejor conocido como José Luis Esparza, era un influencer que fue asesinado a balazos este jueves mientras atendía una taquería ubicada en la colonia Reforma, en Ciudad Obregón, Sonora.

Con apenas 37 años, el creador de contenido destacó en distintas plataformas de redes sociales por compartir situaciones cómicas e irreverentes y la manera en la que mostraba su vida cotidiana.

El “Piturris”: ¿qué se sabe del influencer?

Originario de Ciudad Obregón, también identificado como el “Compa Piturris”, según información del Diario del Yaqui, también participaba en podcasts, como “Desde la O” o “La guarida del podcast”, donde llegó a compartir con otros creadores de contenido.

Debido a la manera en que contaba sus anécdotas o historias relacionadas a la cultura de su ciudad natal llegó a captar la atención de usuarios de redes sociales en distintas plataformas, como en Instagram, con poco más de 28 mil seguidores, o en TikTok, con más de 41 mil.

Además de crear contenido, José Luis Esparza trabajó en la Taquería Los Güichos, donde también grabó algunos de sus videos.

De hecho, medios locales destacaron que se trataba de un negocio familiar, gracias al legado de su abuelo.

¿Qué se sabe del homicidio del “Piturris”?

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el ataque ocurrió cuando el “Piturris” atendía el negocio.

Las primeras investigaciones indican que fue baleado por un sujeto que, posteriormente, escapó en motocicleta junto con otra persona.

En el lugar fueron localizados dos casquillos calibre .40, los cuales forman parte de los indicios que son analizados por peritos.

Las autoridades esperan los resultados de la necropsia, el trabajo de campo realizado por Servicios Periciales y los análisis balísticos para determinar las circunstancias del ataque y establecer si el crimen está relacionado con otros hechos.

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