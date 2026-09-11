¡En plena transmisión! Conductor de TV sufre parálisis facial y causa preocupación entre espectadores

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Daba un reporte del clima al momento de la parálisis. Foto:Shutterstock|Ilustrativa

Ishkandar Razak, conductor de la cadena ABC Melbourne, en Australia, se volvió viral por sufrir una parálisis facial durante la transmisión de un noticiero en vivo, ante lo ocurrido, tuvo que tomarse un tiempo fuera de los foros de televisión.

Según el Daily Mail, el incidente fue el pasado 4 de septiembre, mientras Razak daba un informe meteorológico.

Al parecer, Razak se dio cuenta de que algo andaba mal porque empezó a hablar de lado y tenía dificultades para pronunciar.

El conductor compartió parte del segmento en su cuenta de Instagram, mismo que se volvió viral y donde sus seguidores se mostraron preocupados por la reacción de su ojo y su boca.

Razak da una actualización sobre su estado de salud

El 6 de septiembre, a través de su cuenta de Instagram, Ishkandar dio una actualización sobre su salud.

“Buenas noticias: no es un derrame cerebral, pero, como pueden ver, mi rostro no está reaccionando realmente como lo hace normalmente”, dijo en un video publicado.

Detalló que recibió atención en el hospital en Melbourne y que los estudios no habían arrojado daño neurológico, pero había sido diagnosticado con parálisis de Bell.

Explicó que es una inflamación del oído o de un nervio auditivo que está conectado, lo que significa que la reacción es más lenta.

También agradeció a los televidentes y seguidores que se mostraron preocupados por su salud y a quienes le enviaron mensajes de apoyo.

Concluyó que tendrá que tomarse unos días libres y esperar a que se solucione su situación con medicación y tratamiento.

El pasado 8 de septiembre, Ishkandar Razak acudió al programa vespertino de ABC Radio Melbourne, donde volvió a hablar de su experiencia en directo y sus temores sobre un posible derrame cerebral.

Agregó a su historia que se sintió mal la semana previa a recibir tratamiento y que, al llegar a su casa el día que le ocurrió la parálisis, su esposa, que es médico, le dijo que tenía la mitad de la cara caída.

Ese fin de semana, el conductor tuvo que hacerse varios estudios en el Hospital The Alfred, en Melbourne, donde tras el diagnóstico le dijeron que la mayoría de la gente se recupera por completo en tres a seis meses.

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