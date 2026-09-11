Netflix festeja sus XV años con fiestón en CDMX

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Richie O’Farril y esposa | Oka Giner | Alfonso Herrera FOTO: Davíd Rubí



Netflix celebró 15 años en México con una fiesta en el Gran Hotel Ciudad de México, donde reunió a actores que han formado parte de sus series y películas durante estos tres lustros. Entre los asistentes estuvieron Alfonso Herrera, Héctor Kotsifakis, Mabel Cadena, Iván Amozorrutia y Ana de la Reguera.

La celebración también reunió a los protagonistas de La Captura, película que retrata la caída de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En entrevista con Uno TV, Alfonso Herrera y Héctor Kotsifakis hablaron sobre sus personajes y el impacto de contar esta historia desde una perspectiva distinta.

Alfonso Herrera habla del éxito de La Captura en Netflix

Alfonso Herrera recordó que su relación con Netflix comenzó con Sense8 y continúa con La Captura. El actor consideró que esta película permite cambiar la narrativa de las historias criminales en México, pues a la gente “también le gusta ver a los buenos ganar”.

Herrera, quien también ha participado en El baile de los 41 y ¡Que viva México!, adelantó que en los próximos días comenzará a filmar una película con Luis Estrada, director con quien ya ha trabajado anteriormente.

Por su parte, Héctor Kotsifakis, quien interpreta al capo capturado en La Captura, aseguró que no sintió miedo al asumir el personaje, aunque sí tuvo presión para darle profundidad.

Como parte de su preparación, Kotsifakis tuvo la oportunidad de hablar con la psicóloga que ha estado en contacto con Joaquín Guzmán Loera. Según explicó, construyó un personaje que “siente culpa” y que “no quiere que sean violentos con los policías”.

Mabel Cadena adelanta su participación en Avengers: Doomsday

Durante la alfombra roja, Mabel Cadena habló de su participación en Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre. La actriz dijo estar feliz de compartir con Tenoch Huerta este universo admirado por millones de personas.

Al ser cuestionada sobre su posible participación en Black Panther 3, Cadena señaló que existen temas que no puede comentar debido a un contrato de confidencialidad.

Ana de la Reguera e Iván Amozorrutia revelan nuevos proyectos

Iván Amozorrutia celebró las oportunidades que ha recibido, desde su primer papel protagónico hasta el reciente estreno de Mal de Amores, adaptación para serie del libro de Ángeles Mastretta. Aunque consideró que la producción abordó todo el libro, señaló que podría existir otra etapa inspirada en el texto.

Ana de la Reguera, en tanto, recordó el impacto internacional de sus trabajos y reveló que acaba de escribir una película. También adelantó que está a días de grabar una participación especial en una cinta de Netflix.

La celebración por los 15 años de Netflix en México terminó con una fiesta musicalizada por un grupo versátil, que reunió a los asistentes en el Gran Hotel Ciudad de México.

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