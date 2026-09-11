Gala Montes habla de su polémica salida de “La Casa de los Famosos”: asegura que sufre “acoso” de Joanna Vega-Biestro

GENERANDO AUDIO...

¿Gala Montes no pidió salir de “La Casa de los Famosos”? | Foto: Getty Images

Gala Montes habló sobre su salida de “La Casa de los Famosos México” y denunció, a través de sus historias de Instagram, el presunto acoso de la periodista Joanna Vega-Biestro y de un compañero en el reality show.

La actriz aclaró que no abandonó el programa por voluntad propia, sino que salió momentáneamente para conseguir un tampón al encontrarse en su periodo y no recibir uno cuando pidió apoyo.

La actriz explicó que se encontraba en el confesionario cuando solicitó el producto de higiene menstrual. Ante la negativa de la producción, decidió salir del área por una puerta cercana a donde reciben paquetes.

“Yo me salí del confe porque me estaba bajando; se me estaba escurriendo la sangre por la pierna y no me daban un tampón o lo que fuera. Entonces, me fui a donde les llegan los paquetes… ¿Para qué me iba a querer salir si acababa de entrar?”, explicó Gala Montes.

La actriz aseguró que su intención no era abandonar el programa y que incluso regresó después de conseguir el tampón. Sin embargo, relató que la llevaron con la psicóloga, quien comenzó a hablar con ella sobre su estado emocional.

Según Gala, esa situación terminó por molestarla, pues afirmó que no tenía programada una sesión con la especialista y cuestionó algunas de las explicaciones que recibió, en las que se mencionó que había preocupación por un posible “brote psicótico”.

Gala Montes arremete contra Joanna Vega-Biestro

La también creadora de contenido respondió a las versiones difundidas por Joanna Vega-Biestro, quien, según Gala, habría contado otra versión de lo ocurrido dentro del confesionario.

“Pero Joanna Vega-Biestro está diciendo que según yo le iba a pegar y quién sabe qué tanta cosa... Joanna está inventando cosas que no son ciertas”, afirmó Gala.

Y cuestionó que la periodista estuviera tratando de extraer información desde dentro de “La Casa de los Famosos México” y la señaló de acoso.

“Eso es confidencial y eso se llama ‘acoso y hostigamiento’, y eso te lo puedo hacer yo a ti, ¿eh?”, sentenció.

Incluso, mencionó que la periodista ha estado hostigando a sus padres para conseguir información.

“Tú quieres que un día yo vaya al kínder de tu hija y me le pare enfrente, no, ¿verdad? Entonces, respeta. No lo voy a hacer, pero eso es lo que tú estás haciendo. Entonces, respeta o te voy a hacer que respetes, Joanna”, dijo.

Además, señaló que Joanna la acusó de ingerir “pastillas”, lo cual negó, aunque confirmó que consume marihuana desde que no se le permitió ver a su sobrina.

Montes aseguró que fue acosada por Ese Pérez

Por otro lado, también habló del supuesto acoso por parte de Ese Pérez, quien la abrazó en determinado momento dentro de “La Casa de los Famosos” mientras ella estaba somnolienta, sin que ella quisiera o aceptara que lo hiciera.

La cantante cuestionó que la información difundida se enfocara en su supuesto estado y no en el comportamiento de Ese Pérez, quien la abrazó sin su consentimiento.

“Me desperté y llega Ese Pérez y me abraza. Y las noticias son: ‘Gala Montes, en estado de ebriedad’. ¿Por qué no dicen?: ‘Ese Pérez acosa a Gala Montes en estado de somnolencia absoluta’. Porque Gala estaba dormida”, recalcó.

Gala sostuvo que primero quiso explicar su versión de los hechos y que después revelará otros detalles relacionados con su estancia en “La Casa de los Famosos“.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.