Carín León se disculpa por cancelar concierto en Las Vegas y explica qué pasó: “Con la cara de vergüenza”

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¿Qué dijo Carín León tras cancelar show en Las Vegas? | Foto: AFP

Carín León, cantante mexicano de 37 años, dio la cara en redes sociales tras reprogramar el concierto de este jueves en Sphere de Las Vegas, Nevada. A través de Instagram, pidió disculpas a los aficionados por el cambio de planes debido a un imprevisto relacionado con su traslado.

La modificación fue anunciada cuando parte del público ya se encontraba en el recinto de Estados Unidos (EE.UU.) esperando el inicio del espectáculo. Cabe destacar que el espectáculo se llevará a cabo el 15 de septiembre de 2027 y los boletos para la fecha pospuesta serán válidos.

Así se disculpó Carín León por show cancelado en Las Vegas

A través de sus stories de Instagram, Carín León ofreció una disculpa a los aficionados que ya se encontraban en Sphere antes de que se cancelara la función de este 10 de septiembre.

“Con el corazón en la mano les pido una gran disculpa”. Carín León

Carin lion esplica algo

Su avión no voló

Posoye con tanto biyete comprate uno mejor pic.twitter.com/MtFqMJ6dpg — soyMargarito (@soyMargarito) September 11, 2026

Ya gregó: “No les puedo devolver ni su tiempo ni todo lo que sacrifican por venir a un show de nosotros, estar con nosotros y disfrutar un show tan importante para nosotros“

El intérprete de temas como “Primera cita” se confesó apenado por el cambio en la programación y recalcó que el concierto era uno de los más importantes de su carrera.

“No fue falta de compromiso, las cosas simple y sencillamente no salieron como quisiéramos“, remató.

Carín León explica por qué se canceló el show del jueves

El cantante mexicano explicó que tanto él como el resto de su equipo no pudieron llegar a Sphere de Las Vegas para el concierto de este 10 de septiembre.

“Tuvimos fallas con nuestros aviones”. Carín León

El vuelo de Carín León estaba programado para salir entre las 14:00 y 15:00 horas (tiempo local), pero se presentó una falla de frenos, por lo que no pudo salir rumbo a Las Vegas.

Posteriormente, su equipo mandó a pedir otro avión; sin embargo, llegó cerca de las 17:00 horas y se presentó una falla en la dirección del vehículo aéreo.

Por esta razón, las autoridades correspondientes no le permitieron al equipo trasladarse por motivos de seguridad; hasta el momento, no dio a conocer el lugar desde donde partirían los aviones con dirección a Nevada.

El músico aseguró que tiene pruebas para corroborar su versión, incluyendo las bitácoras de los vuelos y diversos testimonios. “Ustedes saben el compromiso que yo tengo con mi trabajo“, remató.

¿Qué pasará con el show reprogramado?

Antes de ofrecer disculpas a su público, Carín León compartió un mensaje en el que anunció la reprogramación del show e informó que los boletos serían válidos para la nueva fecha del martes 15 de septiembre.

“Lamentablemente tenemos que reprogramar el show de esta noche en Sphere. Sus boletos van a ser válidos para la nueva fecha, el 15 de septiembre de 2027“, señaló.

También compartió que, en caso de que sus seguidores no pudieran asistir a la nueva fecha, podrán solicitar su reembolso en el punto donde compraron su boleto dentro de los próximos 30 días.

“Gracias por su paciencia, por entender y por todo ese cariño que siempre me hacen llegar. Nos vemos muy pronto, mi gente“, escribió.

Carín León volverá a presentarse en Sphere este viernes, sábado y domingo, según lo previsto.

Carín León, el primer mexicano en presentarse en Sphere

El pasado 4 de septiembre, Carín León se convirtió oficialmente en el primer mexicano en presentarse dentro de Sphere en Las Vegas, y estaba pactado para dar siete fechas en el recinto.

Antes de cancelar la presentación del 10 de septiembre, impartió otras dos fechas y tiene otros tres conciertos programados antes de regresar en septiembre de 2027.

Carín León estaba programado para tocar en Sphere el 16, 17 y 18 de septiembre de 2027; ahora, se agregó una fecha más para el 15 de septiembre.

Esta también fue la primera vez que el artista mexicano se vio obligado a presentarse en este tipo de escenario, que no es permanente para espectáculos musicales y exige adecuaciones en imagen, sonido y gráficos.

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