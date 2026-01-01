CDMX da la bienvenida a 2026: los mejores momentos de “la fiesta electrónica más grande del mundo” en Reforma

GENERANDO AUDIO...

Así se vivió “la fiesta electrónica más grande del mundo” | Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) recibió el Año Nuevo 2026 con la llamada “fiesta electrónica más grande del mundo“, en donde miles de personas se juntaron alrededor del Ángel de la Independencia para escuchar a DJs de la talla de Kavinsky, Arca y una presentación especial de MGMT.

A través de redes sociales, los capitalinos compartieron fotos y videos de las celebraciones de fin de año en Reforma, mientras que el Gobierno de la Ciudad de México publicó algunos de los mejores momentos de la velada.

Los mejores momentos de “la fiesta electrónica más grande del mundo”

A pesar de que “la fiesta electrónica más grande del mundo” reunió a múltiples artistas, uno de los que más destacaron fue Kavinsky, quien interpretó “Nightcall“, tema popularizado por la película “Drive” de Nicolas Winding Refn.

Los usuarios bromearon sobre su decisión de ver al francés en lugar de atender fiestas y cenas de Año Nuevo. “Jefa, familia: me aguantan al recalentado porque me vine al Kavinsky“, escribió @irygoyen.

Aunque no se ha confirmado la cifra oficial de asistentes, cada uno de los presentes en “la fiesta electrónica más grande del mundo” pudo ver un show que, incluso, tuvo participación en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos 2024.

Otro momento esperado por los “chilangos” fue la presentación de MGMT, grupo estadounidense de pop psicodélico, que trajo un DJ Set sin su alineación completa, tal como se había adelantado.

El hecho de que MGMT no ofeciera su espectáculo completo no impidió que sus fans mexicanos pudieran bailar al ritmo de “Kids” y otros éxitos de la agrupación.

Los videos que circularon en redes sociales revelan que los asistentes tuvieron que luchar, no solo contra las bajas temperaturas de un reciente frente frío, sino también contra los árboles que dificultaban la visibilidad.

Esto tampoco fue impedimento para escuchar al talento mexicano que se hizo presente en “la fiesta electrónica más grande del mundo”, como 3BallMTY.

De esta forma, el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México no solo se llenó de música, sino también de luces que sirvieron para despedir el Año Viejo.

Imágenes de la despedida del 2025 en CDMX

Desde que se hizo el anuncio de una celebración con música electrónica para celebrar el Año Nuevo en CDMX, uno de los nombres que destacaron fue el de Jehnny Beth, la líder de la banda Savages.

La francesa fue una de las primeras en salir al escenario de Reforma, frente al Ángel de la Independencia, y ofreció un DJ Set descrito por el gobiernos capitalino como “intenso y visceral”.

Otra de las representantes mexicanas que causaron expectación rumbo a “la fiesta electrónica más grande del mundo” fue Mariana Bo, quien es DJ y violinista.

“Llevó su propuesta híbrida al cierre de año con un espectáculo que combina técnica clásica y electrónica de alto impacto” Gobierno de la Ciudad de México

Pero Latinoamérica no estuvo representada únicamente por los artistas mexicanos, pues la venezolana Arca también fue una de las intérpretes más vitoreadas de la última noche de 2025.

Su DJ Set combinó techno y electrónica experimental en una propuesta “intensa” que terminó de transformar al Ángel de la Independencia en el marco de una pista de baile masiva.

Cabe destacar que Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, también subió al escenario para recibir el Año Nuevo 2026.

Así se vivió el ambiente en Reforma por el Año Nuevo

La denominada “fiesta electrónica más grande del mundo” inició a las 18:00 horas y se extendió hasta las 2:00 del primero de enero de 2026.

Familias y grupos de amigos dejaron las tradicionales cenas y reuniones para cerrar el 2025 con un último concierto, cerrando con broche de oro un año marcado por shows de talla mundial.

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

El Paseo de la Reforma se llenó de jóvenes, no tan jóvenes y niños para ver a Kavinsky, MGMT y compañia; a pesar de que el evento terminó a altas horas de la madrugada, el ambiente se mantuvo.

Cabe destacar que la fiesta capitalina de Año Nuevo no solo reunió a los habitantes de la ciudad, sino que también conglomeró a aficionados de otras partes de la República Mexicana.

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

Esta es la primera vez que la Ciudad de México cierra el año con “la fiesta electrónica más grande del mundo” y no se ha confirmado que este concierto masivo se mantenga para recibir el 2027.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.