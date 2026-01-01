Puerto Rico pone en duda Miss Universo 2026 a celebrarse en dicho país

GENERANDO AUDIO...

Puerto Rico puso en duda el Miss Universo 2026. Foto: Getty

Puerto Rico puso en duda el Miss Universo 2026, país designado para celebrar el certamen de belleza del próximo año, así lo comentó la gobernadora Jenniffer González Colón en una entrevista realizada para el medio “Primera Hora”, el pasado 25 de diciembre.

Esta noticia se dio a conocer tras las controversias suscitadas en el anterior evento y que ganó la mexicana Fátima Bosch en noviembre pasado, en Tailandia. Así como también la orden de arresto contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo.

¿Miss Universo 2026 se suspenderá?

Jenniffer González Colón contó que de momento, la decisión sobre si su país será sede o no, aún es incierta:

“Hay una preocupación real, todos la tenemos. Nadie esperaba que un certamen de la importancia y el ‘standing’ de Miss Universe fuera afectado por todos estos componentes. Primero, lo que pasó en Tailandia, segundo, con su organizador”. Jenniffer González Colón

Puerto Rico adelantó presupuesto para Miss Universo 2026

“Primera Hora” indicó que el gobierno de Puerto Rico ya pagó la suma de 3 millones de dólares, de los nueve pactados para que Miss Universe se realice en noviembre del próximo año en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La directora ejecutiva de la agencia, Willianette Robles Cancel, añadió al mismo medio de comunicación que se detuvo el resto del pago para poder solicitar las garantías de transparencia en la selección de Miss Universe, y que no ocurra otra anomalía como en el certamen de belleza celebrado en Tailandia.

Posturas oficiales de Miss Universo

Luego de que Puerto Rico puso en duda el Miss Universo 2026, la semana pasada, la cuenta oficial de Miss Universo no ha comentado nada al respecto. En tanto, Miss Universo México tampoco ha emitido algún pronunciamiento al respecto.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento