MTV apaga sus últimos canales musicales y cierra la era del videoclip en TV

MTV apaga sus canales musicales este 31 de diciembre. Foto: Getty Images

Este 31 de diciembre de 2025, mientras el mundo se prepara para recibir un nuevo año, también se cierra de manera simbólica y definitiva una de las etapas más influyentes de la cultura popular, MTV dejó de emitir sus canales musicales, marcando el final de la era en la que la música se veía en televisión.

De acuerdo con People, los últimos canales de MTV dedicados exclusivamente a la música salieron del aire este miércoles, poniendo punto final a más de cuatro décadas de transmisión musical que definieron a generaciones enteras.

El apagón de los canales musicales

El anuncio se dio en octubre pasado y ahora los canales que dejaron de transmitir incluyen MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, señales que aún mantenían vivo el formato de videoclips 24/7 en distintas regiones del mundo. Aunque el canal principal de MTV continuará al aire con programación de entretenimiento y realities, la música como eje central desaparece por completo de su oferta televisiva.

El cierre fue acompañado por una despedida simbólica, algunos de estos canales transmitieron videos emblemáticos antes de irse a negro, MTV Music, el canal insignia se despidió con “Video Killed the Radio Star” de The Buggles, el mismo videoclip con el que MTV inició transmisiones el 1 de agosto de 1981.

El periodista de la BBC, Jono Read, compartió en X el momento en el que el canal dejó de emitirse con la canción que comenzó todo.

Casa canal emitió un video final diferente, MTV 90s emitió “Goodbye” de las Spice Girls.

Los espectadores que intentan sintonizar estos canales ahora ven una escena que muestra los logotipos del canal afectado, con un mensaje que indica que pueden acceder al contenido de MTV en el canal principal, MTV HD.

Una revolución que cambió la industria musical

MTV no solo fue un canal de televisión, fue un fenómeno cultural que transformó la manera de consumir música, impulsó carreras y convirtió a los artistas en íconos visuales. Sin MTV, resulta difícil imaginar el impacto global de figuras como Michael Jackson, Madonna, Prince, Nirvana o Britney Spears, cuyas carreras estuvieron profundamente ligadas al videoclip.

¿Por qué se apaga la música en televisión?

El fin de los canales musicales no llega por sorpresa, la decisión responde a cambios profundos en los hábitos de consumo:

La llegada de YouTube desplazó la necesidad de esperar horarios fijos y las plataformas de streaming y redes sociales redefinieron cómo se descubre la música.

TikTok e Instagram convirtieron fragmentos de canciones en fenómenos virales.

¿Qué pasará con MTV?

Aunque los canales musicales desaparecerán, el canal principal MTV continuará transmitiendo, pero con una programación centrada en entretenimiento, realities y cultura pop, una transformación que la marca ya había iniciado en la última década.

Para la televisión, los realities resultaron más rentables y sostenibles que la programación musical.

Aunque la música dejó la televisión, no desapareció el videoclip, simplemente cambió de pantalla, hoy, los lanzamientos viven en plataformas digitales, adaptados a formatos cortos, verticales y pensados para consumo móvil.

