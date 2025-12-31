GENERANDO AUDIO...

Los divorcios de los famosos que marcaron el 2025. Foto: Getty Images

Si bien se juraron amor eterno, el romance con que estas parejas iniciaron su relación acabó agotándose y optaron por caminos diferentes, en algunos casos de manera amigable y en otros convirtiendo los tribunales en un campo de batalla.

El 2025 fue un año de cambios profundos para diversas parejas del mundo del espectáculo, algunas separaciones se dieron de manera discreta y cordial, mientras que otras estuvieron acompañadas de rumores, procesos legales y un intenso escrutinio mediático.

Ana Patricia Gámez y Luis Carlos Martínez

La conductora mexicana Ana Patricia Gámez sorprendió a sus seguidores al confirmar el fin de su matrimonio con el exfutbolista Luis Carlos Martínez. Aunque ambos optaron por manejar la situación con mesura, la noticia generó gran conversación debido a la imagen familiar que habían proyectado durante años.

Angélica Vale y Otto Padrón

Uno de los divorcios que más impacto causó en el público latino fue el de Angélica Vale y Otto Padrón. Tras más de una década de matrimonio y dos hijas en común, la actriz anunció su separación y recibió una oleada de mensajes de apoyo por parte de sus fans, quienes siguieron de cerca su historia de amor.

Thalí García y Felipe Aguilar

La actriz Thalí García también figuró entre las rupturas más comentadas del año. Su divorcio con Felipe Aguilar se dio de forma relativamente discreta, aunque no pasó desapercibido para el público y los medios especializados en espectáculos.

Nicole Kidman y Keith Urban

A nivel internacional, una de las separaciones más sorpresivas fue la de Nicole Kidman y Keith Urban después de casi 19 años de matrimonio, la actriz y el cantante decidieron tomar caminos distintos. La pareja siempre se caracterizó por mantener su vida privada lejos del escándalo, lo que hizo que la noticia tomara por sorpresa a sus seguidores.

Jessica Alba y Cash Warren

Otra ruptura de alto perfil fue la de Jessica Alba y Cash Warre tras 15 años de matrimonio y tres hijos, la actriz y el productor confirmaron su divorcio, subrayando que su prioridad seguirá siendo el bienestar de su familia y la crianza compartida.

Yadhira Carrillo y Juan Collado

El divorcio de Yadhira Carrillo y el abogado Juan Collado también acaparó titulares en 2025, la separación se dio en medio de un contexto mediático complejo, lo que aumentó el interés del público por conocer los detalles de una relación que durante años se mantuvo en el centro de la atención.

Aunque estas rupturas captaron la atención global, los datos oficiales reflejan que los divorcios y separaciones son un fenómeno social de gran escala en varios países:

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México durante el 2024 se registraron 161 mil 932 divorcios, lo que significa que por cada 100 matrimonios ocurrieron 33.3 divorcios, una proporción que ha crecido en la última década.

En España, según la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios del Instituto Nacional de Estadística (INE), hubo un repunte de divorcios en 2024, con 86 mil 595 casos, un aumento del 8.2% respecto al año anterior, y la custodia compartida alcanzó casi la mitad de los casos con hijos menores.