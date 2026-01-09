Roger González es criticado por dar a entender la muerte de Jessica Díaz: caso completo

GENERANDO AUDIO...

Roger González es criticado dar a entender la muerte de Jessica Díaz. Foto: Getty

El actor Roger González fue criticado por usuarios en redes sociales por una publicación en la que dio a entender la muerte de Jessica Díaz, pero en realidad se trataba de una campaña publicitaria.

La confusión comenzó cuando el joven publicó en su cuenta de Instagram el texto que decía “(Lucía y Diego) maravilloso ser humano, siempre te recordaremos. Q.E.P.D”, ambos compartiendo un grato momento con un perro.

La imagen exhibida el 8 de enero de 2026 fue en blanco y negro, con un lazo en forma de moño que da a entender luto.

Si bien él nunca escribió Jessica Díaz, la controversia se generó porque al hacer la publicación resaltó “maravilloso ser humano”, con lo que no se refería al lomito y no había otra persona más en la imagen.

¿Se disculpó Roger González por su publicación?

Aunque Roger González fue criticado en redes sociales, por lo que puso el jueves, a casi 24 horas del hecho, el actor no emitió ninguna disculpa. Por el contrario, sí celebró el teaser oficial de su proyecto llamado “Silencio”.

¿Qué dijo Jessica Díaz?

A diferencia de Roger, Jéssica Díaz si aclaró la situación y escribió en sus Historias de Instagram que estaba bien y que no le había sucedido nada. Aclaró que su presunto deceso no era real y todo formaba parte de una estrategia publicitaria:

“Nenes, yo estoy bien, la de la foto es ‘Lucía’. ES FICCIÓN. Les agradezco muchísimo la preocupación. Los amo, en serio sentí muy muy horrible que hayan pensado que era yo”. Jessica Díaz

¿Quién es Jessica Díaz?

Jessica Díaz nació en Culiacán, Sinaloa, el 27 de marzo de 1991. Se le conoce como una actriz, cantante y conductora que es egresada del Centro de Educación Artística de Televisa.

Ella se ha dado a conocer debido a sus proyectos en música, así como en actuación para series, películas, telenovelas y programas unitarios; así como por participaciones como conductora de televisión.

¿Quién es Roger González?

Roger González es un joven que se dedica a la actuación, como presentador en proyectos de televisión, creador y productor, así lo señala él mismo en su perfil en Instagram.

