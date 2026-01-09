Globos de Oro 2026: fecha, hora y favoritos de la IA en las principales categorías
Los premios Globo de Oro 2026 se llevarán a cabo el próximo domingo 11 de enero, a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México) y se estima que será transmitida a través de HBO Max.
Esta será la edición número 83 de la gala y los nominados están repartido dentro de 28 categorías. Todas estas luminarias se reunirán en Los Ángeles, Estados Unidos, para tratar de conquistar el galardón, el cual también sirve de antesala rumbo a los premios Oscar 2026.
- La comediante Nikki Glaser encabeza la lista de presentadores y además repetirá como conductora para este evento.
¿Quiénes son los favoritos de la IA para ganar las principales categorías de los Globos de Oro 2026?
ChatGPT, un chatbot de inteligencia artificial (IA) generativa desarrollado por OpenAI, reveló a los principales favoritos para ganar los premios Globo de Oro 2026, a los cuales divide por cine y televisión:
Favoritos en cine
Mejor Película – Comedia o Musical
La gran favorita es “One battle after another” (Una batalla tras otra). Tiene el apoyo crítico y de mercado más sólido en esta categoría.
Mejor Película – Drama
Tiene a dos favoritas principales en “Sinners” (Los pecadores), que tiene una buena tendencia a ganar según predicciones y mercados de apuestas. Y “Hamnet”, que ha sido muy bien valorada por los críticos.
Mejor Director
El favorito sería Paul Thomas Anderson, por “One battle after another” (Una batalla tras otra). Incluso las apuestas lo ven como el principal candidato a llevarse este premio.
Mejor Actor – Comedia o Musical
El gran favorito es Timothée Chalamet, por “Marty Supreme”. Pero aunque lidera ampliamente las apuestas en esta categoría, tampoco se descarta la alternativa de Leonardo DiCaprio por “One battle after another” (Una batalla tras otra).
Mejor Actor – Drama
El gran favorito es Wagner Moura, por “The Secret Agent” (El agente secreto). Aunque aquí también se menciona la posibilidad para Michael B. Jordan por “Sinners” (Los pecadores).
Mejor Actriz – Drama
Aquí la gran favorita es la actriz Jessie Buckley por su trabajo en “Hamnet”.
Favoritos en televisión
Mejor Serie – Drama
La gran favorita para ganar es “The Pitt”, los críticos y expertos le dan grandes referencias para ganar ese día.
Mejor Serie – Comedia
The Studio luce como la que se lleve el galardón, ya que posee un sólido respaldo como comedia del año.
Actuación en TV
Pluribus y Severance suenan como contendientes en drama. Mientras que en premios para actuaciones individuales están abiertos, con nombres como Noah Wyle, Rhea Seehorn o Stephen Graham, quienes han sido mencionados en diversas predicciones.
Estas son las predicciones que tiene la IA para premios Globo de Oro 2026, y como todo evento que aún no ha pasado, habrá que esperar hasta ese momento para conocer a los verdaderos ganadores.
¿Qué mexicanos buscarán el Globo de Oro?
Por segunda ocasión en su carrera, Guillermo del Toro fue nominado a Mejor Director en los Globos de Oro por su trabajo en “Frankenstein“. En esta ocasión, su trabajo está considerado en los siguientes apartados:
- Mejor Película de Drama
- Mejor Director – Guillermo del Toro
- Mejor Actor en película de drama – Oscar Isaac
- Mejor Actor de Reparto – Jacob Elordi
- Mejor Banda Sonora Original – Alexandre Desplat
El segundo representante mexicano para los próximos Globos de Oro es Diego Luna, actor mexicano que dio vida por última vez a Cassian Andor en “Andor“, serie de Star Wars. Fue nominado en la categoría de Mejor Actor en una Serie de Televisión (Drama) junto a:
- Sterling K. Brown, por Paradise
- Gary Oldman, por Slow Horses
- Mark Ruffalo, por Task
- Adam Scott, por Severance
- Noah Wyle, por The Pitt
Lista completa de nominados a los Globos de Oro 2026
Mejor película dramática
- Hamnet, de Chloé Zhao
- Frankenstein, de Guillermo del Toro
- Un simple accidente, de Jafar Panahi
- El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho
- Valor sentimental, de Joachim Trier
- Los pecadores, de Ryan Coogler
Mejor película de comedia o musical
- Blue Moon, de Richard Linklater
- Bugonia, de Yorgos Lanthimos
- Marty Supreme, de Josh Safdie
- No Other Choice, de Park Chan-wook
- Nouvelle Vague, de Richard Linklater
- Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson
Mejor logro cinematográfico de taquilla
- Avatar: Fuego y ceniza
- F1: la película
- Las guerras K-pop
- Mission: Impossible. Sentencia final
- Los pecadores
- Weapons
- Wicked: Parte 2
- Zootopia 2
Mejor película de habla no inglesa
- Sirât, de Oliver Laxe
- No Other Choice, de Park Chan-wook
- El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho
- Valor sentimental, de Joachim Trier
- Un simple accidente, de Jafar Panahi
- La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania
Mejor guion
- Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
- Ronald Bronstein y Josh Safdie, por Marty Supreme
- Ryan Coogler, por Los pecadores
- Jafar Panahi, por Un simple accidente
- Eskil Vogt y Joachim Trier, por Valor sentimental
- Chloé Zhao y Maggie O’Farrel, por Hamnet
Mejor película animada
- Elio
- Arco
- Las guerreras K-pop
- Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle
- Zootopia 2
- Little Amélie
Mejor dirección
- Guillermo del Toro, por Frankenstein
- Jafar Panahi, por Un simple accidente
- Chloé Zhao, por Hamnet
- Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
- Ryan Coogler, por Los pecadores
- Joachim Trier, por Valor sentimental
Mejor actriz, drama
- Jessie Buckley, por Hamnet
- Jennifer Lawrence, por Die My Love
- Renate Reinsve, por Valor sentimental
- Julia Roberts, por Caza de brujas
- Tessa Thompson, por Hedda
- Eva Victor, por Sorry, Baby
Mejor actor, drama
- Joel Edgerton, por Sueños de trenes
- Oscar Isaac, por Frankenstein
- Dwayne Johnson, por The Smashing Machine
- Michael B. Jordan, por Los pecadores
- Wagner Moura, por El agente secreto
- Jeremy Allen White, por Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Mejor actriz, musical o comedia
- Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada
- Cynthia Erivo, por Wicked: Parte 2
- Kate Hudson, por Song Sung Blue (Canción para dos)
- Chase Infiniti, por Una batalla tras otra
- Amanda Seyfried, por El testamento de Ann Lee
- Emma Stone, por Bugonia
Mejor actor, musical o comedia
- Timothée Chalamet, por Marty Supreme
- George Clooney, por Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra
- Ethan Hawke, por Blue Moon
- Lee Byung-Hun, por No Other Choice
- Jesse Plemons, por Bugonia
Mejor actriz de reparto
- Emily Blunt, por The Smashing Machine
- Elle Fanning, por Valor sentimental
- Ariana Grande, por Wicked: Parte 2
- Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental
- Amy Madigan, por Weapons
- Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro, por Una batalla tras otra
- Jacob Elordi, por Frankenstein
- Paul Mescal, por Hamnet
- Sean Penn, por Una batalla tras otra
- Adam Sandler, por Jay Kelly
- Stellan Skarsgard, por Valor sentimental
Mejor banda sonora
- Alexandre Desplat, por Frankenstein
- Ludwig Göransson, por Los pecadores
- Jonny Greenwood, por Una batalla tras otra
- Kangding Ray, por Sirāt
- Max Richter, por Hamnet
- Hans Zimmer, por F1: la película
Mejor canción
- Dream As One, de Avatar: fuego y cenizas
- Golden, de Las guerras del K-pop
- I Lied To You, de Los pecadores
- No Place Like Home, de Wicked: Parte 2
- The Girl In The Bubble, de Wicked: Parte 2
- Train Dreams, de Sueños de trenes
Todas las nominaciones a los Globos de Oro 2026 en televisión
Mejor serie, drama
- La diplomática
- The Pitt
- Pluribus
- Separación
- Slow Horses
- The White Lotus
Mejor serie, musical o comedia
- Colegio Abbott
- The Bear
- Hacks
- Nadie quiere esto
- Solo asesinatos en el edificio
- The Studio
Mejor serie limitada
- Adolescencia
- All Her Fault (Su peor pesadilla)
- Black Mirror
- La Bestia en mí
- Dying for Sex
- La novia
Mejor actor de serie dramática
- Sterling K. Brown, por Paradise
- Diego Luna, por Andor
- Gary Oldman, por Slow Horses
- Mark Ruffalo, por Task
- Adam Scott, por Severance
- Noah Wyle, por The Pitt
Mejor actriz de serie dramática
- Kathy Bates, por Matlock
- Britt Lower, por Separación
- Helen Mirren, por 1923
- Bella Ramsey, por The Last of Us
- Keri Russell, por La diplomática
- Rhea Seehorn, por Pluribus
Mejor actor de serie musical o de comedia
- Adam Brody, por Nadie quiere esto
- Steve Martin, por Solo asesinatos en el edificio
- Glen Powel, por Chad Powers: mariscal de campo
- Seth Rogen, por The Studio
- Martin Short, por Solo asesinatos en el edificio
- Jeremy Allen White, por The Bear
Mejor actriz de serie musical o de comedia
- Kristen Bell, Nadie quiere esto
- Ayo Edebiri, The Bear
- Selena Gomez, Solo asesinatos en el edificio
- Jenna Ortega, Miércoles
- Jean Smart, Hacks
- Natasha Lyonne, Poker Face
Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión
- Jacob Elordi, por El camino estrecho
- Paul Giamatti, por Black Mirror
- Stephen Graham, por Adolescencia
- Charlie Hunnam, por Monstruo: La historia de Ed Gein
- Jude Law, por Black Rabbit
- Matthew Rhys, por La bestia en mí
Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión
- Claire Danes, por La bestia en mí
- Rashida Jones, por Black Mirror
- Amanda Seyfried, por El largo río de las almas
- Sarah Snook, por All Her Fault
- Michelle Williams, por Dying For Sex
- Robin Wright, por La novia
Mejor actriz de reparto
- Carrie Coon, por The White Lotus
- Erin Doherty, por Adolescencia
- Hannah Einbinder, por Hacks
- Catherine O’Hara, por The Studio
- Parker Posey, por The White Lotus
- Aimee Lou Wood, por The White Lotus
Mejor actor de reparto
- Owen Cooper, por Adolescencia
- Billy Crudup, por The Morning Show
- Walton Goggins, por The White Lotus
- Jason Isaacs, por The White Lotus
- Tramell Tillman, por Separación
- Ashley Walters, por Adolescencia
Mejor podcast
- Armchair Expert With Dax Shepard (Wondery)
- Call Her Daddy (Siriusxm)
- Good Hang With Amy Poehler (Spotify)
- The Mel Robbins Podcast (Siriusxm)
- Smartless (Siriusxm)
- Up First (National Public Radio)
Mejor actuación en monólogo
- Bill Maher (Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?)
- Brett Goldstein (Brett Goldstein: The Second Best Night Of Your Life)
- Kevin Hart (Kevin Hart: Acting My Age)
- Kumail Nanjiani (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)
- Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)
- Sarah Silverman (Sarah Silverman: Postmortem)
