Conoce todos los nominados a los Globos de Oro 2026

Los Globos de Oro dieron a conocer la lista oficial de nominados para la edición 2026, destacando el dominio de “Una batalla tras otra“, película de Paul Thomas Anderson que cuenta con nueve nominaciones. Le siguen “Sentimental Value” y “Sinners” con ocho y siete candidaturas, respectivamente.

México también tuvo presencia en la lista de nominaciones, pues “Frankenstein” de Guillermo del Toro está en cinco categorías, incluyendo Mejor Director; Diego Luna fue considerado en el apartado de categoría de Mejor Actor en una Serie de Televisión (Drama) por “Andor“.

Todas las nominaciones a los Globos de Oro 2026 en cine

Foto: Netflix

Mejor película dramática

Hamnet, de Chloé Zhao

Frankenstein, de Guillermo del Toro

Un simple accidente, de Jafar Panahi

El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho

Valor sentimental, de Joachim Trier

Los pecadores, de Ryan Coogler

Mejor película de comedia o musical

Blue Moon, de Richard Linklater

Bugonia, de Yorgos Lanthimos

Marty Supreme, de Josh Safdie

No Other Choice, de Park Chan-wook

Nouvelle Vague, de Richard Linklater

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson

Mejor logro cinematográfico de taquilla

Avatar: Fuego y ceniza

F1: la película

Las guerras K-pop

Mission: Impossible. Sentencia final

Los pecadores

Weapons

Wicked: Parte 2

Zootopia 2

Mejor película de habla no inglesa

Sirât, de Oliver Laxe

No Other Choice, de Park Chan-wook

El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho

Valor sentimental, de Joachim Trier

Un simple accidente, de Jafar Panahi

La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania

Mejor guion

Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra

Ronald Bronstein y Josh Safdie, por Marty Supreme

Ryan Coogler, por Los pecadores

Jafar Panahi, por Un simple accidente

Eskil Vogt y Joachim Trier, por Valor sentimental

Chloé Zhao y Maggie O’Farrel, por Hamnet

Mejor película animada

Elio

Arco

Las guerreras K-pop

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle

Zootopia 2

Little Amélie

Mejor dirección

Guillermo del Toro, por Frankenstein

Jafar Panahi, por Un simple accidente

Chloé Zhao, por Hamnet

Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra

Ryan Coogler, por Los pecadores

Joachim Trier, por Valor sentimental

Mejor actriz, drama

Jessie Buckley, por Hamnet

Jennifer Lawrence, por Die My Love

Renate Reinsve, por Valor sentimental

Julia Roberts, por Caza de brujas

Tessa Thompson, por Hedda

Eva Victor, por Sorry, Baby

Mejor actor, drama

Joel Edgerton, por Sueños de trenes

Oscar Isaac, por Frankenstein

Dwayne Johnson, por The Smashing Machine

Michael B. Jordan, por Los pecadores

Wagner Moura, por El agente secreto

Jeremy Allen White, por Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Mejor actriz, musical o comedia

Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada

Cynthia Erivo, por Wicked: Parte 2

Kate Hudson, por Song Sung Blue (Canción para dos)

Chase Infiniti, por Una batalla tras otra

Amanda Seyfried, por El testamento de Ann Lee

Emma Stone, por Bugonia

Mejor actor, musical o comedia

Timothée Chalamet, por Marty Supreme

George Clooney, por Jay Kelly

Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra

Ethan Hawke, por Blue Moon

Lee Byung-Hun, por No Other Choice

Jesse Plemons, por Bugonia

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt, por The Smashing Machine

Elle Fanning, por Valor sentimental

Ariana Grande, por Wicked: Parte 2

Inga Ibsdotter Lilleaas, por Valor sentimental

Amy Madigan, por Weapons

Teyana Taylor, por Una batalla tras otra

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro, por Una batalla tras otra

Jacob Elordi, por Frankenstein

Paul Mescal, por Hamnet

Sean Penn, por Una batalla tras otra

Adam Sandler, por Jay Kelly

Stellan Skarsgard, por Valor sentimental

Mejor banda sonora

Alexandre Desplat, por Frankenstein

Ludwig Göransson, por Los pecadores

Jonny Greenwood, por Una batalla tras otra

Kangding Ray, por Sirāt

Max Richter, por Hamnet

Hans Zimmer, por F1: la película

Mejor canción

Dream As One, de Avatar: fuego y cenizas

Golden, de Las guerras del K-pop

I Lied To You, de Los pecadores

No Place Like Home, de Wicked: Parte 2

The Girl In The Bubble, de Wicked: Parte 2

Train Dreams, de Sueños de trenes

Todas las nominaciones a los Globos de Oro 2026 en televisión

Mejor serie, drama

La diplomática

The Pitt

Pluribus

Separación

Slow Horses

The White Lotus

Mejor serie, musical o comedia

Colegio Abbott

The Bear

Hacks

Nadie quiere esto

Solo asesinatos en el edificio

The Studio

Mejor serie limitada

Adolescencia

All Her Fault (Su peor pesadilla)

Black Mirror

La Bestia en mí

Dying for Sex

La novia

Mejor actor de serie dramática

Sterling K. Brown, por Paradise

Diego Luna, por Andor

Gary Oldman, por Slow Horses

Mark Ruffalo, por Task

Adam Scott, por Severance

Noah Wyle, por The Pitt

Mejor actriz de serie dramática

Kathy Bates, por Matlock

Britt Lower, por Separación

Helen Mirren, por 1923

Bella Ramsey, por The Last of Us

Keri Russell, por La diplomática

Rhea Seehorn, por Pluribus

Mejor actor de serie musical o de comedia

Adam Brody, por Nadie quiere esto

Steve Martin, por Solo asesinatos en el edificio

Glen Powel, por Chad Powers: mariscal de campo

Seth Rogen, por The Studio

Martin Short, por Solo asesinatos en el edificio

Jeremy Allen White, por The Bear

Mejor actriz de serie musical o de comedia

Kristen Bell, Nadie quiere esto

Ayo Edebiri, The Bear

Selena Gomez, Solo asesinatos en el edificio

Jenna Ortega, Miércoles

Jean Smart, Hacks

Natasha Lyonne, Poker Face

Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión

Jacob Elordi, por El camino estrecho

Paul Giamatti, por Black Mirror

Stephen Graham, por Adolescencia

Charlie Hunnam, por Monstruo: La historia de Ed Gein

Jude Law, por Black Rabbit

Matthew Rhys, por La bestia en mí

Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión

Claire Danes, por La bestia en mí

Rashida Jones, por Black Mirror

Amanda Seyfried, por El largo río de las almas

Sarah Snook, por All Her Fault

Michelle Williams, por Dying For Sex

Robin Wright, por La novia

Mejor actriz de reparto

Carrie Coon, por The White Lotus

Erin Doherty, por Adolescencia

Hannah Einbinder, por Hacks

Catherine O’Hara, por The Studio

Parker Posey, por The White Lotus

Aimee Lou Wood, por The White Lotus

Mejor actor de reparto

Owen Cooper, por Adolescencia

Billy Crudup, por The Morning Show

Walton Goggins, por The White Lotus

Jason Isaacs, por The White Lotus

Tramell Tillman, por Separación

Ashley Walters, por Adolescencia

Mejor podcast

Armchair Expert With Dax Shepard (Wondery)

Call Her Daddy (Siriusxm)

Good Hang With Amy Poehler (Spotify)

The Mel Robbins Podcast (Siriusxm)

Smartless (Siriusxm)

Up First (National Public Radio)

Mejor actuación en monólogo

Bill Maher (Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?)

Brett Goldstein (Brett Goldstein: The Second Best Night Of Your Life)

Kevin Hart (Kevin Hart: Acting My Age)

Kumail Nanjiani (Kumail Nanjiani: Night Thoughts)

Ricky Gervais (Ricky Gervais: Mortality)

Sarah Silverman (Sarah Silverman: Postmortem)

¿Qué mexicanos buscarán el Globo de Oro?

Por segunda ocasión en su carrera, Guillermo del Toro fue nominado a Mejor Director en los Globos de Oro por su trabajo en “Frankenstein“.

En esta ocasión, su trabajo está considerado en los siguientes apartados:

Mejor Película de Drama

Mejor Director – Guillermo del Toro

Mejor Actor en película de drama – Oscar Isaac

Mejor Actor de Reparto – Jacob Elordi

Mejor Banda Sonora Original – Alexandre Desplat

De esta forma, el cineasta jalisciense buscará su tercer Globo de Oro, ya que no solo lo consiguió en 2018 por “La Forma del Agua“, sino que también se llevó el premio a Mejor Película Animada por “Pinocho“.

Cabe señalar que el mexicano competirá contra Paul Thomas Anderson (“Una batalla tras otra”), Ryan Coogler (“Pecadores”), Jafar Panahi (“It was just an accident”), Joachim Trier (“Sentimental Value”) y Chloé Zhao (“Hamnet”).

El segundo representante mexicano para los próximos Globos de Oro es Diego Luna, actor mexicano que dio vida por última vez a Cassian Andor en “Andor“, serie de Star Wars. Fue nominado en la categoría de Mejor Actor en una Serie de Televisión (Drama):

El histrión conocido por “Y tu mamá también” comparte la categoría con figuras de la talla de Gary Oldman y Mark Ruffalo.

En 2023, Diego Luna fue nominado en la misma categoría por el mismo papel en la primera temporada del show de Disney+; sin embargo, Kevin Costner resultó como ganador por la serie “Yellowstone“.

¿Cuándo serán los Globos de Oro 2026?

La 83.ª edición de los Globos de Oro está programada para celebrarse el domingo 11 de enero de 2026, siendo uno de los eventos que inaugurarán la próxima temporada de premios.

La ceremonia se llevará a cabo a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México), y se estima que el evento será transmitido en HBO Max.

