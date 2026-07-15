Christopher Lloyd, el “Doc” de Volver al Futuro, publica sus memorias con pasajes inéditos de su vida

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Christopher Lloyd mostrará pasajes inéditos de su vida. Foto: AFP

Christopher Lloyd, el actor que dio vida al inolvidable Emmett “Doc” Brown en la saga “Volver al Futuro”, ya tiene en preventa su libro “In My Own Time: A Memoir”, en el que comparte algunos de los momentos más importantes de su vida personal y profesional. El ejemplar estará a la venta de manera oficial el próximo 27 de octubre.

A sus 87 años, el actor estadounidense, cuya trayectoria abarca el cine, la televisión, el teatro y el doblaje, decidió plasmar en estas memorias las experiencias que marcaron su carrera, iniciada desde los 14 años.

This is for my wonderful fans. We have been there for each other, and I am so excited to share my story with you.



“In My Own Time” for you by me.https://t.co/OJB9pOV9zr pic.twitter.com/YMJHiIivM6 — Christopher Lloyd (@DocBrownLloyd) July 14, 2026

¿De qué trata “In My Own Time: A Memoir”?

De acuerdo con la descripción publicada en Amazon Estados Unidos, el libro ofrece un recorrido por los momentos decisivos en la vida de Christopher Lloyd, desde sus primeros años en el teatro hasta su participación en algunas de las series y películas más reconocidas de Hollywood.

Además de hablar sobre el éxito que alcanzó en la industria del entretenimiento, el actor también aborda aspectos personales, entre ellos sus luchas contra la adicción y cómo fue crecer durante una infancia aislada, aunque privilegiada.

La publicación promete revelar historias íntimas de su vida que pocas veces habían sido compartidas o mencionadas públicamente.

¿Quién es Christopher Lloyd?

Christopher Lloyd nació el 22 de octubre de 1938 en Stamford, Connecticut, y es considerado uno de los actores más reconocidos del cine y la televisión estadounidense por su capacidad para interpretar personajes excéntricos, villanos y figuras entrañables.

En su juventud, cofundó la compañía teatral escolar Staples Players y se desempeñó como aprendiz en teatros de verano de Nueva York y Massachusetts.

En 1957, se mudó a la ciudad de Nueva York para estudiar en el prestigioso conservatorio en el Neighborhood Playhouse, en Nueva York, donde fue alumno del reconocido maestro Sanford Meisner creador de la famosa técnica de actuación homónima.

Luego de debutar en el teatro en 1961 y en Broadway en 1969, Lloyd se consolidó principalmente como un actor teatral respetado y dio el salto al cine y la televisión durante la década de 1970.

Personajes que marcaron su carrera

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Christopher Lloyd ha participado en numerosas producciones, entre las que destacan:

Max Taber , en “Atrapado sin salida” en1975, su debut cinematográfico

, en en1975, su debut cinematográfico Jim Ignatowski , en la serie “Taxi” en 1978, papel por el que obtuvo dos Premios Primetime Emmy

, en la serie en 1978, papel por el que obtuvo dos Comandante Klingon Kruge , en “Viaje a las estrellas III: En busca de Spock” en 1984

, en en 1984 Dr. Emmett “Doc” Brown , en la trilogía “Volver al Futuro” de 1985 a1990, el personaje que lo convirtió en un referente de la cultura pop

, en la trilogía de 1985 a1990, el personaje que lo convirtió en un referente de la cultura pop Juez Doom , en “¿Quién engañó a Roger Rabbit?” en 1988

, en en 1988 Merlock , en “Patoaventuras, la película: El tesoro de la lámpara perdida” en 1990, donde participó como actor de voz

, en en 1990, donde participó como actor de voz Tío Lucas en “Los locos Addams” en 1991 y en “Los locos Addams II” en 1993, uno de sus personajes más recordados

en en 1991 y en en 1993, uno de sus personajes más recordados Grigori Rasputín , en la película animada “Anastasia” en 1997, también como actor de voz

, en la película animada en 1997, también como actor de voz Tío Martin, en “Mi marciano favorito” en 1999

Con “In My Own Time: A Memoir“, Christopher Lloyd busca compartir con sus seguidores los episodios que definieron tanto su vida como su extensa carrera artística.

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