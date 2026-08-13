Christy Knowings, actriz de Nickelodeon, muere a los 46 años tras sufrir daño cerebral por un ataque de asma
Murió la actriz Christy Knowings, conocida por su papel en la serie de Nickelodeon ‘All That’ (‘Todo eso’ en Latinoamérica), a los 46 años, luego de sufrir un daño cerebral provocado por un ataque de asma.
El medio TMZ fue quien informó sobre la situación de la actriz, quien permaneció hospitalizada y conectada a un respirador artificial en Los Ángeles. El dispositivo le fue retirado la noche del martes 12 de agosto.
Medios como Variety y Deadline aseguraron que la tía de la actriz confirmó la noticia a través de redes sociales, aunque no dio a conocer la causa precisa de su fallecimiento.
Cabe señalar que se reportó que Knowings sufrió un ataque de asma que le provocó un daño cerebral y posteriormente ocasionó su hospitalización.
“Christy era una mujer con múltiples talentos. Ya fuera cantando, actuando o bailando, siempre estaba creando. Siempre fue profesional y dedicada a su trabajo”, comentó su representante, Al Hill, a Variety.
Por su parte, el actor y compañero de Christy, Kenan Thompson, le dedicó un homenaje en sus redes sociales.
“¡Hombre, este pegó duro! ¡¡¡Descansa bien, Christy!!! ¡Nunca podría haber imaginado este día! ¡Mandando mucho amor a su familia! ¡¡¡Ella era una verdadera y una de las personas más divertidas de aquí!!! ¡¡¡Te voy a extrañar, amiga!!!”
¿Quién fue Christy Knowings?
Christy Knowings fue una actriz que brilló como parte del elenco principal de “All That” durante tres temporadas, entre 1997 y 2001.
Se unió al programa después de que la descubrieron en un episodio piloto de un programa de sketches producido por Rosie O’Donnell y titulado “And Now This”.
La actriz también tuvo participación en episodios de la serie “Plaza Sésamo”, donde apareció acompañada de su hermano gemelo, Chris.
De esta manera, Knowings dejó una trayectoria ligada principalmente a la televisión y a uno de los programas de comedia más conocidos de Nickelodeon.
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