Caifanes, The Flaming Lips, The Mars Volta y más en el Tecate Comuna: checa el cartel y precios

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Tecate comuna ya tiene su cartel completo para este 2026. Foto: Cuartoscuro | AFP

El Tecate Comuna presentó este jueves 13 de agosto su cartel completo para la edición 2026, que se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre en el Foro Cholula, Puebla.

A nueve años de su creación, el festival reunirá a 30 exponentes nacionales e internacionales de géneros como rock, ska, pop y música alternativa.

¿Qué artistas estarán en Tecate Comuna 2026?

El line up completo del Tecate Comuna 2026 está integrado por:

Caifanes

The Flaming Lips

The Mars Volta

Babasónicos

Enjambre

José Madero

Los Auténticos Caligaris

LP

NSQK

Caloncho

Camilo Séptimo

Cuarteto de Nos

División Minúscula

DLD

Little Jesus

Los Cafres

Love of Lesbian

Moenia

Porter

Big Sempa

Bruses

Dorian

Kakkmaddafakka

La Bomba de Tiempo

La Bande-Son Imaginaire

Leo Rizzi

Los Estrambóticos

Nasa Histoires

Santa Sabina

Veintiuno

¿Dónde y cuándo será el Tecate Comuna? ¿Cuándo? Sábado 28 de noviembre de 2026

Sábado 28 de noviembre de 2026 ¿A qué hora? A partir de las 10:00 horas

A partir de las 10:00 horas ¿En dónde? Foto Cholula

Foto Cholula Dirección: Recta Cholula – Puebla 2417, Sin Nombre de Col 1, 72805, en San Andrés Cholula, Puebla.

Venta de boletos para el Tecate Comuna

La preventa de boletos para el Tecate Comuna 2026 se realizará con Citibanamex el próximo 18 de agosto a partir de las 10:00 horas, a través de Eticket.

La venta general comenzará el 19 de agosto a las 10:00 horas.

Los asistentes podrán elegir entre tres tipos de boletos:

Zona General

El boleto de Zona General permite el acceso tradicional a los tres escenarios principales y a las áreas comunes. También incluye la zona de hidratación gratuita, food trucks, área de experiencia de marcas y la posibilidad de rentar lockers.

Costo: mil 590 pesos.

Comfort Pass

Además de los servicios de la Zona General, el Comfort Pass ofrece baños privados y acceso por un carril rápido al festival.

Costo: dos mil 130 pesos.

VIP

El boleto VIP incluye los beneficios del Comfort Pass y agrega acceso a una zona exclusiva con sombra, al pit lateral del escenario principal, zona de mesas comunes, baños VIP y una zona exclusiva de food trucks.

Costo: tres mil 30 pesos.

Tecate Comuna, nueve años de historia

El Tecate Comuna comenzó en 2017 y únicamente pausó sus ediciones durante 2020 y 2021, debido a la pandemia por COVID-19.

Con su edición 2026, el festival regresará con una propuesta que reúne a artistas nacionales e internacionales de distintos géneros musicales.

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