En concierto de Sentidos Opuestos, Aitana Derbez sorprende al bailar junto a su mamá, Alessandra Rosaldo

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El concierto de Sentidos Opuestos fue muy emotivo. Foto: Cuartoscuro

Aitana Derbez, hija de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, sorprendió al bailar junto a su madre durante el concierto de Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional este miércoles por la noche.

El momento es uno de los más comentados de la presentación del dueto, que se presentó en solitario en el “Coloso de Reforma” después de 25 años, como parte de su gira “Sin Límites”.

📌 AITANA, hija de EUGENIO DERBEZ, acompañó a su madre en el auditorio nacional pic.twitter.com/rndn5Q3VZ1 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 13, 2026

¿Qué canción de Sentidos Opuestos bailó Aitana junto a su mamá?

“¿Dónde están?” fue el tema que la menor de 12 años bailó junto a Alessandra Rosaldo, quien, además, lo hizo con un outfit rosa y amarillo que hizo referencia a la década de los 90, cuando Sentidos Opuestos marcó a toda una generación.

El momento, además de ser uno de los más ovacionados por el público y por Eugenio Derbez, quien se encontraba entre las primeras filas, fue captado en video por Aislinn Derbez.

De hecho, la actriz compartió varios momentos de la presentación a través de sus historias de Instagram.

En una de ellas, detrás del escenario, se ve cómo esperan a Aitana y a Alessandra al final del concierto, a quienes abrazaron junto a Chacho Gaytán al término de su show en el Auditorio Nacional.

El homenaje a Jaime Sánchez Rosaldo

Otro de los momentos que marcaron el concierto de Sentidos Opuestos fue el homenaje a Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra, quien falleció el 8 de junio pasado y fue mánager del grupo durante muchos años.

En entrevista con Unotv.com, Alessandra y Chacho Gaytán revelaron que fue él quien les dio el empujón para volver a presentarse en el Auditorio Nacional, un venue que es una pieza muy importante en la historia del dueto.

“Mi papá fue el que nos convocó y nos dijo: ‘¿Qué están esperando? Ya es momento, tienen que regresar al Auditorio Nacional, su público los está esperando’”. Alessandra Rosaldo, Sentidos Opuestos

Tras su presentación de este miércoles, el grupo contempla conciertos en ciudades como Guadalajara y Monterrey, entre otras, en el marco de su gira “Sin Límites”.

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