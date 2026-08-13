Salma Hayek se convierte en abuela por primera vez; comparte foto con su nieto

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La mexicana ya es abuela. Foto: Getty Images

Salma Hayek se convirtió en abuela por primera vez luego del sorpresivo anuncio del nacimiento del hijo de su hijastro, François Pinault Jr.

Si bien, la presentación pública del bebé se realizó este miércoles, el primogénito de la dinastía Pinault nació aproximadamente hace un mes.

Salma Hayek inicia una nueva etapa en su vida como abuela

A través de redes sociales, Lara Cosima, esposa de François Pinault Jr, publicó una serie de fotos relacionadas con el nacimiento y los primeros momentos de la familia con el bebé.

Entre las imágenes que más llamaron la atención, se encuentra una donde aparece Salma Hayek junto a su nieto. En la fotografía, la actriz mexicana sostiene al bebé en brazos mientras lo observa sonriente, acompañada de su hijastro, François Jr.

Otras fotografías muestran a François Jr. adaptándose a su nueva faceta como papá, incluso mientras cuida al bebé durante un vuelo.

¿Cómo se llama el nieto de Salma Hayek?

El bebé recibió el nombre de François, de acuerdo con lo compartido por su madre, el nombre tiene un significado especial dentro de la familia Pinault, pues forma parte de una tradición familiar relacionada con los primogénitos.

Con el nacimiento del pequeño, Salma Hayek no solamente se convirtió en abuela, sino que la familia Pinault dio la bienvenida a una nueva generación.

La actriz tiene una hija, Valentina Paloma Pinault, fruto de su relación con François-Henri Pinault. Sin embargo, su esposo también tiene hijos de relaciones anteriores, entre ellos François Jr., quien ahora amplió la familia con la llegada de su primer hijo.

¿Quién es la mamá del nieto de Salma Hayek?

Maria Lara Cosima, de 23 años, es la pareja de François Pinault Jr. y pertenece a una familia con vínculos con la aristocracia europea; pues es condesa de la casa Henckel von Donnersmarck. Además es modelo, diseñadora e influencer y estudió en Parsons School of Design.

Cabe destacar que apenas en marzo, Lara y François anunciaron su compromiso

La joven es hija del cineasta alemán Florian Henckel von Donnersmarck, reconocido internacionalmente por dirigir “La vida de los otros”, película que obtuvo el Oscar a Mejor Película Internacional. Su madre es Christiane Asschenfeldt, abogada y exdirectiva de Creative Commons.

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