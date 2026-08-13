Muere Chelo Rodríguez a los 84 años; actriz de “La usurpadora” y “Rafaela”

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La actriz padecía varias enfermedades. Foto: UnoTV

Consuelo “Chelo” Rodríguez, reconocida actriz hispano-venezolana de telenovelas, murió a los 84 años; el periodista Simón Villamizar confirmó este jueves 13 de agosto el fallecimiento.

La intérprete fue una de las figuras más reconocidas de la televisión venezolana y protagonizó producciones como “Rafaela”, “La zulianita”, “La loba” y “La usurpadora”.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Chelo Rodríguez?

Chelo Rodríguez, la actriz española venezolana, protagonista de telenovelas como "Rafaela", "La zulianita", "La loba" y "La usurpadora", falleció anoche pasadas las 11:00. Actriz con una carrera impresionante. Reservada con su vida íntima, pero sumamente amable. Tenía 84 años pic.twitter.com/he6jCxW6jB — Simon Villamizar (@SimonBestia) August 13, 2026

A través de un mensaje publicado en X, el comunicador dio a conocer el deceso de la actriz y señaló que ocurrió durante la noche del miércoles 12 de agosto.

“Chelo Rodríguez, la actriz española venezolana, protagonista de telenovelas como ‘Rafaela’, ‘La zulianita’, ‘La loba’ y ‘La usurpadora’, falleció anoche pasadas las 11:00”. Simón Villamizar, periodista

El periodista también destacó la trayectoria de la intérprete y su personalidad reservada: “Actriz con una carrera impresionante. Reservada con su vida íntima, pero sumamente amable. Tenía 84 años”.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de muerte de Chelo Rodríguez ni se ha dado a conocer una declaración oficial por parte de su familia.

Sin embargo, diversos medios internacionales como el portal venezolano “Mediterrano”, recordaron que la intérprete habría sufrido problemas de salud en los últimos meses. De acuerdo con dicho medio, Chelo Rodríguez presentaba un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), padecimiento que también sufre la conductora Yolanda Andrade.

De acuerdo con la Clínica Mayo, el ELA es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal. Hace perder el control muscular y empeora con el tiempo.

Además, El Periódico de Monagas recordó que la actriz había hablado públicamente en marzo sobre su lucha contra el cáncer. En un video publicado por Radiología IDACA, Rodríguez apareció hablando sobre el tratamiento de radioterapia que estaba recibiendo.

¿Quién era Chelo Rodríguez?

Consuelo“Chelo” Rodriguez.

Adios a una de nuestras divas más exuberantes, modelo y actriz emblemática de los años dorados, cine, teatro e innumerables novelas de televisión. La recordaremos con nostalgia. Condolencias a familiares, amigos y al público que siempre la admiró pic.twitter.com/r2MRVcYdIA — Rolando Salazar. (@RolandoSalazar) August 13, 2026

Consuelo Rodríguez Álvarez, conocida artísticamente como Chelo Rodríguez, nació en 1942 en Sober, Galicia, España, y se trasladó a Venezuela cuando era muy pequeña junto con sus padres y hermanos.

Antes de consolidarse como actriz, Rodríguez trabajó como modelo y comenzó su relación con la televisión en Radio Caracas Televisión. Su debut como actriz ocurrió en 1969 con “Corazón de madre”.

Durante las décadas de 1970 y 1980 se convirtió en una de las principales figuras de la telenovela venezolana, uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en 1977, cuando protagonizó “Rafaela”, producción de Delia Fiallo en la que compartió créditos con Arnaldo André.

El éxito de esa producción la llevó a participar en otras telenovelas como “Daniela”, “María del Mar”, “Mundo de fieras”, Mujercitas, “Hechizo de amor” y “¿Vieja yo?”, además de “La usurpadora”, “La doña”, “La loba” y “La zulianita”.

Su carrera también incluyó trabajos en teatro y cine. En 2018 protagonizó” Como un libro abierto”, un monólogo inspirado en su propia vida, en el que relató su llegada a Venezuela y las experiencias que marcaron su camino como modelo y actriz.

En el ámbito personal, Chelo Rodríguez estuvo casada con el actor y humorista Orlando Urdaneta, con quien tuvo un hijo.

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